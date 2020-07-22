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Пациенты рассказали о влиянии COVID-19 на внешность
Пациенты, переболевшие COVID-19, обнаружили, что заболевание повлекло за собой резкое выпадение волос, пишет The Sun. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T11:59
в мире
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
в мире, коронавирус covid-19, здоровье - общество, великобритания

Пациенты рассказали о влиянии COVID-19 на внешность

10:27 22.07.2020 (обновлено: 11:59 22.07.2020)
13679
© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкПрохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
© РИА Новости / Мигель Кандела
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Пациенты, переболевшие COVID-19, обнаружили, что заболевание повлекло за собой резкое выпадение волос, пишет The Sun.
Отмечается, что люди в соцсетях и на приеме у специалистов все чаще жалуются на облысение после выздоровления.
"Я потеряла около 55 процентов своих волос, и с каждым днем они выпадают еще больше", — рассказывает Грейс Дадли, заметившая проблему примерно через месяц после выписки из больницы.
Активистка Луиза Барнс, основательница группы поддержки для пациентов, перенесших COVID-19, отметила, что более трети членов группы стали страдать от частичного облысения, в том числе и она сама.
По мнению медиков, данное явление может быть связано с одним из основных симптомов коронавирусной инфекции — повышением температуры.
"Лихорадка с повышением температуры тела выше 37,5 может сопровождаться потерей волос, так как нарушается их естественный цикл роста", — отметил доктор Арагон Джузеппе.
По словам трихолога Евы Праудман, у пациентов наблюдается так называемый телогенный отток, когда большое количество волос, находясь в фазе покоя, истончается или выпадает. Специалисты при этом подчеркивают, что такая проблема носит временный характер.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВ миреКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВеликобритания
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