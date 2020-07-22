https://ria.ru/20200722/1574696501.html
Число зараженных коронавирусом в Крыму превысило тысячу человек
Коронавирусную инфекцию в Крыму за минувшие сутки выявили у 18 человек, общее число инфицированных за весь период превысило тысячу человек, сообщил глава... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T10:26
2020-07-22T10:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей аксенов (политик)
республика крым
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республика крым
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569713472_0:285:3027:1988_1400x0_80_0_0_2fba46840a94e19c3a0c45456aca9809.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей аксенов (политик), республика крым