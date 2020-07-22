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Распространение нового коронавируса
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Число зараженных коронавирусом в Крыму превысило тысячу человек
Коронавирусную инфекцию в Крыму за минувшие сутки выявили у 18 человек, общее число инфицированных за весь период превысило тысячу человек, сообщил глава... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T10:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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сергей аксенов (политик)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей аксенов (политик), республика крым

Число зараженных коронавирусом в Крыму превысило тысячу человек

10:26 22.07.2020
1849
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВрач в медицинской маске и халате в Симферополе
Врач в медицинской маске и халате в Симферополе
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Коронавирусную инфекцию в Крыму за минувшие сутки выявили у 18 человек, общее число инфицированных за весь период превысило тысячу человек, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Зарегистрировано 18 случаев коронавирусной инфекции, 3 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 11 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 – при скрининге здоровых лиц. Всего на текущий период в республике зарегистрировано 1012 случаев новой коронавирусной инфекции", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте", добавив, что всего за сутки обследовано 2428 человек.
По его словам, выздоровевших за весь период – 757 человек, в том числе 23 за минувшие сутки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей Аксенов (политик)Республика Крым
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