Мишустин рассказал о переподготовке врачей для работы с COVID-19

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в начале пандемии коронавируса медперсонала не хватало, поэтому для работы с пациентами привлекали разных специалистов, переподготовку прошли более 1,5 миллиона человек.
"В первое время медперсонала не хватало, и к работе с инфекционными больными привлекали самых разных специалистов. В том числе ребят-студентов старших курсов медицинских вузов и волонтеров. Была организована переподготовка с использованием интерактивных образовательных модулей более чем полутора миллионов человек", - сказал Мишустин в ходе отчета о деятельности кабмина в Госдуме.
По его словам, рискуя собой, все медработники заботились о тех, кто заболел, иногда буквально жили в больницах и месяцами не видели свои семьи.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,5 миллиона случаев заражения, свыше 607 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.