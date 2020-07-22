Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200722/1574696395.html
Мишустин рассказал о переподготовке врачей для работы с COVID-19
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в начале пандемии коронавируса медперсонала не хватало, поэтому для работы с пациентами привлекали разных... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T10:39
отчет михаила мишустина о работе правительства
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
михаил мишустин
госдума рф
воз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574506293_0:131:3175:1917_1400x0_80_0_0_2eec6f3d41a8a6f8c5c529309f271a60.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574506293_0:131:3175:1917_1400x0_80_0_0_2eec6f3d41a8a6f8c5c529309f271a60.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574506293_223:0:2954:2048_1400x0_80_0_0_ec46574cea518c1905770a95fc754591.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574506293_564:0:2612:2048_1400x0_80_0_0_fc745477959d500a99defbfe061bb201.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
отчет михаила мишустина о работе правительства, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, михаил мишустин, госдума рф, воз, общество

Мишустин рассказал о переподготовке врачей для работы с COVID-19

10:26 22.07.2020 (обновлено: 10:39 22.07.2020)
111
© Sputnik / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в начале пандемии коронавируса медперсонала не хватало, поэтому для работы с пациентами привлекали разных специалистов, переподготовку прошли более 1,5 миллиона человек.
"В первое время медперсонала не хватало, и к работе с инфекционными больными привлекали самых разных специалистов. В том числе ребят-студентов старших курсов медицинских вузов и волонтеров. Была организована переподготовка с использованием интерактивных образова­тельных модулей более чем полутора миллионов человек", - сказал Мишустин в ходе отчета о деятельности кабмина в Госдуме.
По его словам, рискуя собой, все медработники заботились о тех, кто заболел, иногда буквально жили в больницах и месяцами не видели свои семьи.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,5 миллиона случаев заражения, свыше 607 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
200002
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаОтчет Михаила Мишустина о работе правительстваКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинГосдума РФВОЗОбщество
Рекомендуем
Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Мишустин рассказал о востребованности оборудования для борьбы с COVID-19
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин оценил решения правительства в период пандемии
Врач в медицинской маске и халате в Симферополе
Число зараженных коронавирусом в Крыму превысило тысячу человек
Коронавирус сильно изменил рынок труда – Мишустин о росте числа безработных
Мишустин рассказал о росте числа зарегистрированных безработных
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе
Мишустин призвал быть бдительными до появления лекарства от COVID-19
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин оценил работу российского здравоохранения во время пандемии
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Пациенты рассказали о влиянии COVID-19 на внешность
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Пандемия продемонстрировала сплоченность общества, заявил Мишустин
Разработка вакцины от коронавируса
Мишустин рассказал о разработках в области вакцин от COVID-19
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Россия справляется с коронавирусом лучше многих стран, заявил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о поддержке самозанятых во время пандемии
Врачи городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве переодеваются в защитные костюмы перед сменой
Мишустин рассказал о стимулирующих выплатах медикам в период пандемии
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин: решения правительства в пандемию были подчинены спасению жизней
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Депутаты Мосгордумы попросят Собянина поддержать деятелей культуры
Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Мишустин назвал медработников главными героями борьбы в период пандемии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:07Роспотребнадзор взял пробы воды из-под крана в жилых домах в Калмыкии
03:02ВМФ России получит фрегаты с гиперзвуковым оружием в 2025-2026 годах
02:59Палата представителей одобрила демонтаж статуй конфедератов в Капитолии
02:44США осудили удар афганских ВВС, при котором погибли мирные жители
02:28Врач рассказал, какую пищу следует брать с собой во время путешествий
02:16В РПЦ сообщили о кончине 83-летнего митрополита Евлогия
02:11Степанов: остается еще много вопросов по поводу убийства царской семьи
02:09Главы стран смогут прислать запись выступления для трансляции на ГА ООН
02:06Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе
02:02В Техасе появится новый завод Tesla
01:37В аэропорту бельгийского города Льеж произошел пожар
01:36В Бразилии за сутки выявили рекордные 67,8 тысяч случаев COVID-19
01:34В Италии производители сыра побили мировой рекорд
01:25Трамп может потребовать от Китая закрыть другие дипучреждения в США
01:22В России за сутки потушили 82 природных пожара
01:21Минтруд хочет разрешить покупать одежду и товары школьникам на соцпомощь
01:17Трамп заявил, что не боится отправлять в школу сына, несмотря на пандемию
01:02Вильфанд рассказал, сколько продлится аномальная жара на севере России
00:33Вильфанд: сезон смерчей на Черном море начался на месяц раньше обычного
00:31Экс-глава ФБР Коми выпустит вторую книгу мемуаров за три года
Лента новостейМолния