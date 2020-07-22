https://ria.ru/20200722/1574696367.html
Мишустин рассказал о росте числа зарегистрированных безработных
Число безработных, официально зарегистрированных в органах службы занятости, с 1 апреля выросло в 3,5 раза, заявил председатель правительства РФ Михаил... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T10:25
2020-07-22T13:01
госдума рф
отчет михаила мишустина о работе правительства
михаил мишустин
общество
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
"Коронавирус сильно изменил рынок труда" – Мишустин о росте числа безработных
Число безработных, официально зарегистрированных в органах службы занятости, с 1 апреля выросло в 3,5 раза, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. "Коронавирус сильно изменил рынок труда. С 1 апреля число безработных, официально зарегистрированных в службах занятости, выросло в три с половиной раза. Сейчас их около трех миллионов человек", - сказал Мишустин, выступая с ежегодным докладом правительства в Госдуме.
2020-07-22T10:25
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, отчет михаила мишустина о работе правительства, михаил мишустин, общество