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Мишустин рассказал о росте числа зарегистрированных безработных
Число безработных, официально зарегистрированных в органах службы занятости, с 1 апреля выросло в 3,5 раза, заявил председатель правительства РФ Михаил... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T13:01
госдума рф
отчет михаила мишустина о работе правительства
михаил мишустин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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"Коронавирус сильно изменил рынок труда" – Мишустин о росте числа безработных
Число безработных, официально зарегистрированных в органах службы занятости, с 1 апреля выросло в 3,5 раза, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. "Коронавирус сильно изменил рынок труда. С 1 апреля число безработных, официально зарегистрированных в службах занятости, выросло в три с половиной раза. Сейчас их около трех миллионов человек", - сказал Мишустин, выступая с ежегодным докладом правительства в Госдуме.
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госдума рф, отчет михаила мишустина о работе правительства, михаил мишустин, общество

Мишустин рассказал о росте числа зарегистрированных безработных

10:25 22.07.2020 (обновлено: 13:01 22.07.2020)
1294
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Число безработных, официально зарегистрированных в органах службы занятости, с 1 апреля выросло в 3,5 раза, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Коронавирус сильно изменил рынок труда. С 1 апреля число безработных, официально зарегистрированных в службах занятости, выросло в три с половиной раза. Сейчас их около трех миллионов человек", - сказал Мишустин, выступая с ежегодным докладом правительства в Госдуме.
Сайт общероссийского центра занятости
20 июля, 07:57
В Москве сократилось число обращений за пособиями по безработице
По его словам, правительство продлило на три месяца выплату пособий тем, кто остался без работы до начала распространения коронавируса.
"Максимально помогли людям, которые потеряли работу после 1 марта, в том числе увеличив пособие по безработице. Это свыше миллиона человек", - заключил он.
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
17 июля, 19:47
В Минтруде отметили замедление темпов прироста безработицы
020149
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Госдума РФОтчет Михаила Мишустина о работе правительстваМихаил МишустинОбщество
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