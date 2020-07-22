https://ria.ru/20200722/1574696308.html
Мишустин оценил решения правительства в период пандемии
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что все основные решения, принятые правительством во время пандемии коронавируса, были своевременными и правильными. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T10:25
2020-07-22T10:25
распространение нового коронавируса
отчет михаила мишустина о работе правительства
коронавирус в россии
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михаил мишустин
госдума рф
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https://ria.ru/20200722/1574695365.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568184340_0:197:2943:1852_1400x0_80_0_0_0e857dc11de3c5be24ee4a78e35ba1eb.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отчет михаила мишустина о работе правительства, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин, госдума рф