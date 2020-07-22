Скрывает "кубики" на животе, сбрасывает в кровь токсины, скапливается не только на талии и бедрах, но и вокруг внутренних органов, вызывает одышку и может спровоцировать инфаркт. Особые приметы: почти невозможно "убить". Что такое жир и для чего он задуман природой? Изучаем "врага", чтобы понять, как с ним эффективно бороться.

"Правда тела". Что такое жир, и почему мы толстеем?

Почему некоторые много едят и не толстеют, а другие склонны к лишнему весу с первых лет жизни? Правда ли, что мы худеем во сне? Что испытывает человек с ожирением, когда ест? И почему фраза "жир сгорает" — это не фигура речи?

Объясняет кандидат медицинских наук, терапевт, Советник Генерального директора Фонда Международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин.

01:30 Вид ткани или целый орган: что такое жир?

05:00 Ожирение сердца

06:00 Ожирение печени: готовим из собственной печени фуа-гра

07:20 "Это как доллары": зачем организму жировая ткань?

11:00 После родов, из-за стресса… Почему люди толстеют? А другие — едят и не толстеют?

14:00 Второй закон термодинамики: почему нельзя взять и перестать полнеть

16:15 Зависимость от еды сравнима с алкоголизмом?

19:50 "Жир сгорает" — это буквально?

22:30 Жиросжигающие таблетки не работают? Липосакция тоже не работает?

24:00 Погибают ли жировые клетки?

25:00 Круглый живот или "груша": почему люди полнеют по-разному?

Подкаст "Правда тела" выходит по средам.

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Эпизод монтировал Андрей Темнов

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