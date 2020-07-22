"Правда тела". Что такое жир, и почему мы толстеем?
Скрывает "кубики" на животе, сбрасывает в кровь токсины, скапливается не только на талии и бедрах, но и вокруг внутренних органов, вызывает одышку и может спровоцировать инфаркт. Особые приметы: почти невозможно "убить". Что такое жир и для чего он задуман природой? Изучаем "врага", чтобы понять, как с ним эффективно бороться.
"Правда тела". Что такое жир, и почему мы толстеем?
Скрывает «кубики» на животе, сбрасывает в кровь токсины, скапливается не только на талии и бедрах, но и вокруг внутренних органов, вызывает одышку и может спровоцировать инфаркт. Особые приметы: почти невозможно «убить». Что такое жир и для чего он задуман природой? Изучаем «врага», чтобы понять, как с ним эффективно бороться.
"Правда тела". Что такое жир, и почему мы толстеем?
Вчера, 12:00
Скрывает "кубики" на животе, сбрасывает в кровь токсины, скапливается не только на талии и бедрах, но и вокруг внутренних органов, вызывает одышку и может спровоцировать инфаркт. Особые приметы: почти невозможно "убить". Что такое жир и для чего он задуман природой? Изучаем "врага", чтобы понять, как с ним эффективно бороться.
Почему некоторые много едят и не толстеют, а другие склонны к лишнему весу с первых лет жизни? Правда ли, что мы худеем во сне? Что испытывает человек с ожирением, когда ест? И почему фраза "жир сгорает" — это не фигура речи?
Объясняет кандидат медицинских наук, терапевт, Советник Генерального директора Фонда Международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин.
01:30 Вид ткани или целый орган: что такое жир?
05:00 Ожирение сердца
06:00 Ожирение печени: готовим из собственной печени фуа-гра
07:20 "Это как доллары": зачем организму жировая ткань?
11:00 После родов, из-за стресса… Почему люди толстеют? А другие — едят и не толстеют?
14:00 Второй закон термодинамики: почему нельзя взять и перестать полнеть
16:15 Зависимость от еды сравнима с алкоголизмом?
19:50 "Жир сгорает" — это буквально?
22:30 Жиросжигающие таблетки не работают? Липосакция тоже не работает?
24:00 Погибают ли жировые клетки?
25:00 Круглый живот или "груша": почему люди полнеют по-разному?
Подкаст "Правда тела" выходит по средам.
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