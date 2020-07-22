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Правда тела
Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны. Откровенный подкаст о том, как людям победить в войне с ожирением. Или просто привести тело в порядок — правильно и с удовольствием.
https://ria.ru/20200722/1574696250.html
"Правда тела". Что такое жир, и почему мы толстеем?
Скрывает "кубики" на животе, сбрасывает в кровь токсины, скапливается не только на талии и бедрах, но и вокруг внутренних органов, вызывает одышку и может спровоцировать инфаркт. Особые приметы: почти невозможно "убить". Что такое жир и для чего он задуман природой? Изучаем "врага", чтобы понять, как с ним эффективно бороться.
2020-07-22T12:04
правда тела
подкаст
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"Правда тела". Что такое жир, и почему мы толстеем?
Скрывает «кубики» на животе, сбрасывает в кровь токсины, скапливается не только на талии и бедрах, но и вокруг внутренних органов, вызывает одышку и может спровоцировать инфаркт. Особые приметы: почти невозможно «убить». Что такое жир и для чего он задуман природой? Изучаем «врага», чтобы понять, как с ним эффективно бороться.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574696285_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_c092e9229370bc1cea5431d664efbf78.png
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аудио, подкаст

"Правда тела". Что такое жир, и почему мы толстеем?

12:00 22.07.2020 (обновлено: 12:04 22.07.2020)
6813
Правда тела
"Правда тела". Что такое жир, и почему мы толстеем?
Вчера, 12:00
Скрывает "кубики" на животе, сбрасывает в кровь токсины, скапливается не только на талии и бедрах, но и вокруг внутренних органов, вызывает одышку и может спровоцировать инфаркт. Особые приметы: почти невозможно "убить". Что такое жир и для чего он задуман природой? Изучаем "врага", чтобы понять, как с ним эффективно бороться.
Почему некоторые много едят и не толстеют, а другие склонны к лишнему весу с первых лет жизни? Правда ли, что мы худеем во сне? Что испытывает человек с ожирением, когда ест? И почему фраза "жир сгорает" — это не фигура речи?
Объясняет кандидат медицинских наук, терапевт, Советник Генерального директора Фонда Международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин.
01:30 Вид ткани или целый орган: что такое жир?
05:00 Ожирение сердца
06:00 Ожирение печени: готовим из собственной печени фуа-гра
07:20 "Это как доллары": зачем организму жировая ткань?
11:00 После родов, из-за стресса… Почему люди толстеют? А другие — едят и не толстеют?
14:00 Второй закон термодинамики: почему нельзя взять и перестать полнеть
16:15 Зависимость от еды сравнима с алкоголизмом?
19:50 "Жир сгорает" — это буквально?
22:30 Жиросжигающие таблетки не работают? Липосакция тоже не работает?
24:00 Погибают ли жировые клетки?
25:00 Круглый живот или "груша": почему люди полнеют по-разному?
Подкаст "Правда тела" выходит по средам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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Правда телаПодкаст
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