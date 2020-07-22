https://ria.ru/20200722/1574696202.html
Мишустин призвал быть бдительными до появления лекарства от COVID-19
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что нельзя терять бдительность, пока не появится надежное лекарство от коронавируса. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T10:24
2020-07-22T12:14
коронавирус в россии
здоровье - общество
михаил мишустин
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https://ria.ru/20200722/1574695792.html
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
"Нельзя терять бдительность": Мишустин о коронавирусе
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что нельзя терять бдительность, пока не появится надежное лекарство от коронавируса. "Бдительность терять не будем, пока не появится надежное лекарство от коронавируса", - сказал Мишустин в ходе отчета о деятельности кабмина в Госдуме.
2020-07-22T10:24
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, здоровье - общество, михаил мишустин