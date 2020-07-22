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Мишустин призвал быть бдительными до появления лекарства от COVID-19
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что нельзя терять бдительность, пока не появится надежное лекарство от коронавируса. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T12:14
коронавирус в россии
здоровье - общество
михаил мишустин
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РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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"Нельзя терять бдительность": Мишустин о коронавирусе
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что нельзя терять бдительность, пока не появится надежное лекарство от коронавируса. "Бдительность терять не будем, пока не появится надежное лекарство от коронавируса", - сказал Мишустин в ходе отчета о деятельности кабмина в Госдуме.
2020-07-22T10:24
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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коронавирус в россии, здоровье - общество, михаил мишустин

Мишустин призвал быть бдительными до появления лекарства от COVID-19

10:24 22.07.2020 (обновлено: 12:14 22.07.2020)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе
© Sputnik
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что нельзя терять бдительность, пока не появится надежное лекарство от коронавируса.
"Бдительность терять не будем, пока не появится надежное лекарство от коронавируса", - сказал Мишустин в ходе отчета о деятельности кабмина в Госдуме.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Вчера, 10:21Распространение нового коронавируса
Мишустин: решения правительства в пандемию были подчинены спасению жизней
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,5 миллиона случаев заражения, свыше 607 тысяч человек скончались.
В России, по данным на 21 июля, общее число выявленных случаев коронавируса составляет 783 328, скончались 12 580 человек, выздоровели - 562 384.
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Коронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоМихаил Мишустин
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