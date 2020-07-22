Пандемия продемонстрировала сплоченность общества, заявил Мишустин

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что пандемия коронавируса продемонстрировала сплоченность российского общества, и еще раз поблагодарил персонал больниц, социальных работников, некоммерческие организации и волонтеров за их работу по спасению жизней людей.
"Еще раз благодарю всех наших эпидемиологов, врачей и медсестер, водителей "скорых", весь персонал больниц и социальных работников. И, конечно, социально ориентированные НКО, волонтеров – всех неравнодушных людей, которые в самый сложный момент помогли спасти жизни людей. Эти трудные дни показали сплоченность нашего общества. Хочу сказать каждому – спасибо!" - сказал Мишустин в ходе отчета о деятельности кабмина в Госдуме.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,5 миллиона случаев заражения, свыше 607 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.