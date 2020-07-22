Россия справляется с коронавирусом лучше многих стран, заявил Мишустин

Мишустин: решения правительства в пандемию были подчинены спасению жизней

Мишустин: решения правительства в пандемию были подчинены спасению жизней

В России, по данным на 21 июля, общее число выявленных случаев коронавируса составляет 783 328, скончались 12 580 человек, выздоровели - 562 384.