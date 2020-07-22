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Россия справляется с коронавирусом лучше многих стран, заявил Мишустин
Россия справляется с коронавирусом лучше многих стран, теперь об этом можно говорить с уверенностью, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T10:23
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воз
бразилия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574586279_0:0:2991:1682_1400x0_80_0_0_38ea23fc7713db1fe8cce128cee5cd6c.jpg
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РИА Новости
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Россия справляется с коронавирусом лучше многих стран, заявил Мишустин

10:23 22.07.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Россия справляется с коронавирусом лучше многих стран, теперь об этом можно говорить с уверенностью, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Теперь можно уверенно сказать: Россия справляется с коронавирусной инфекцией лучше многих стран. Число заболевших на тысячу жителей в нашей стране – в два раза меньше, чем в США, Бразилии и ряде других стран", - сказал Мишустин в ходе отчета о деятельности кабмина в Госдуме.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Вчера, 10:21Распространение нового коронавируса
Мишустин: решения правительства в пандемию были подчинены спасению жизней
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,5 миллиона случаев заражения, свыше 607 тысяч человек скончались.
В России, по данным на 21 июля, общее число выявленных случаев коронавируса составляет 783 328, скончались 12 580 человек, выздоровели - 562 384.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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