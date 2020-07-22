https://ria.ru/20200722/1574696102.html
Россия справляется с коронавирусом лучше многих стран, заявил Мишустин
Россия справляется с коронавирусом лучше многих стран, теперь об этом можно говорить с уверенностью, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T10:23
2020-07-22T10:23
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https://ria.ru/20200722/1574695792.html
3
россия
бразилия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574586279_0:0:2991:1682_1400x0_80_0_0_38ea23fc7713db1fe8cce128cee5cd6c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отчет михаила мишустина о работе правительства, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мишустин, госдума рф, воз, бразилия, сша, общество