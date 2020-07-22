https://ria.ru/20200722/1574696066.html
Мишустин оценил работу российского здравоохранения во время пандемии
Пандемия коронавируса показала, что здравоохранение в РФ способно мобилизоваться перед лицом серьезной угрозы, в то же время эта ситуация позволила увидеть... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T10:23
2020-07-22T10:23
отчет михаила мишустина о работе правительства
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мишустин
госдума рф
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отчет михаила мишустина о работе правительства, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин, госдума рф
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Пандемия коронавируса показала, что здравоохранение в РФ способно мобилизоваться перед лицом серьезной угрозы, в то же время эта ситуация позволила увидеть общие проблемы отрасли, в том числе и те, которые возникли при ее оптимизации.
"Опыт борьбы с коронавирусом показал, что наше здравоохранение может мобилизоваться перед любой серьезной угрозой. В то же время выявились направления, которые требуют дополнительных усилий. Ситуация позволила нам увидеть общие проблемы здравоохранения", - сказал Мишустин
в ходе отчета о деятельности кабмина в Госдуме
.
Он отметил, что с распространением инфекции значительная нагрузка легла на первичное звено – фундамент всей системы здравоохранения.
"И ключевая его задача модернизации была поставлена президентом. Для ее решения будет выделено почти пятьсот миллиардов рублей на соответствующую следующую пятилетку. При этом мы должны не только концентрироваться на создании новых современных поликлиник, ФАПов, но и устранить проблемы, которые возникли при оптимизации здравоохранения", - добавил Мишустин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.