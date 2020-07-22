Мишустин оценил работу российского здравоохранения во время пандемии

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Пандемия коронавируса показала, что здравоохранение в РФ способно мобилизоваться перед лицом серьезной угрозы, в то же время эта ситуация позволила увидеть общие проблемы отрасли, в том числе и те, которые возникли при ее оптимизации.

"Опыт борьбы с коронавирусом показал, что наше здравоохранение может мобилизоваться перед любой серьезной угрозой. В то же время выявились направления, которые требуют дополнительных усилий. Ситуация позволила нам увидеть общие проблемы здравоохранения", - сказал Мишустин в ходе отчета о деятельности кабмина в Госдуме

Он отметил, что с распространением инфекции значительная нагрузка легла на первичное звено – фундамент всей системы здравоохранения.

"И ключевая его задача модернизации была поставлена президентом. Для ее решения будет выделено почти пятьсот миллиардов рублей на соответствующую следующую пятилетку. При этом мы должны не только концентрироваться на создании новых современных поликлиник, ФАПов, но и устранить проблемы, которые возникли при оптимизации здравоохранения", - добавил Мишустин.