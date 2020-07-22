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В Филатовской больнице в Москве лечатся почти 930 пациентов с COVID-19
Почти 930 пациентов, в том числе 396 - с подтверждённым коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T10:21
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В Филатовской больнице в Москве лечатся почти 930 пациентов с COVID-19

10:21 22.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Почти 930 пациентов, в том числе 396 - с подтверждённым коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий Вечорко.
"Всего на лечении: 928. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 897. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 396. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 7. В ОРИТ: 132. На ИВЛ: 40", - написал он в Facebook.
Вечорко также сообщил, что за сутки выписаны 118 пациентов, поступили 111 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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