https://ria.ru/20200722/1574695792.html
Мишустин: решения правительства в пандемию были подчинены спасению жизней
Все решения кабмина во время пандемии COVID-19 были подчинены задаче по спасению жизней людей, именно так правительство будет действовать и дальше, заявил... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T10:21
2020-07-22T10:39
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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