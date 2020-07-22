https://ria.ru/20200722/1574695747.html
Мишустин выразил соболезнования родным скончавшихся от COVID-19 россиян
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким россиян, ставших жертвами новой коронавирусной инфекции. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T10:20
2020-07-22T10:20
отчет михаила мишустина о работе правительства
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мишустин
госдума рф
воз
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отчет михаила мишустина о работе правительства, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин, госдума рф, воз, общество