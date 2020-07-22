Мишустин рассказал о стимулирующих выплатах медикам в период пандемии

Врачи городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве переодеваются в защитные костюмы перед сменой

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президентские стимулирующие выплаты за выполнение особо важных работ в период пандемии коронавируса получили более 290 тысяч медицинских и других работников, свыше 400 тысяч человек получили выплаты за работу с группами риска, заявил премьер-министр РФ Президентские стимулирующие выплаты за выполнение особо важных работ в период пандемии коронавируса получили более 290 тысяч медицинских и других работников, свыше 400 тысяч человек получили выплаты за работу с группами риска, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин

"Президентские стимулирующие выплаты за выполнение особо важных работ получили более двухсот девяноста (292) тысяч медицинских и других работников. Отдельные выплаты предоставлены и тем, кто работал с группами риска. Это свыше четырехсот (444) тысяч человек", - сказал Мишустин в ходе отчета о деятельности кабмина в Госдуме

Глава российского правительства напомнил, что для тех, кто заразился, оказывая помощь больным коронавирусом, были предусмотрены страховые выплаты.

Поддержать врачей, средний и младший медперсонал, водителей скорых, которые трудятся в условиях повышенной нагрузки, ранее распорядился глава государства. Изначально было принято решение, что пособие будет выплачиваться в течение трех месяцев, начиная с апреля, затем этот срок был продлен до конца лета.

В рамках поручения президента врачи получают по 80 тысяч рублей. Средний медицинский персонал – по 50 тысяч рублей, столько же – врачи скорых. Младший медперсонал, фельдшеры и водители скорых – по 25 тысяч рублей. Средства на это выделяются из резервного фонда правительства.

Выплаты рассчитываются исходя из самого факта работы с больными коронавирусом, без привязки ко времени.