https://ria.ru/20200722/1574695683.html
Мишустин рассказал о стимулирующих выплатах медикам в период пандемии
Президентские стимулирующие выплаты за выполнение особо важных работ в период пандемии коронавируса получили более 290 тысяч медицинских и других работников,... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T10:20
2020-07-22T10:26
отчет михаила мишустина о работе правительства
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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михаил мишустин
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отчет михаила мишустина о работе правительства, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин, госдума рф
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости.
Президентские стимулирующие выплаты за выполнение особо важных работ в период пандемии коронавируса получили более 290 тысяч медицинских и других работников, свыше 400 тысяч человек получили выплаты за работу с группами риска, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
.
"Президентские стимулирующие выплаты за выполнение особо важных работ получили более двухсот девяноста (292) тысяч медицинских и других работников. Отдельные выплаты предоставлены и тем, кто работал с группами риска. Это свыше четырехсот (444) тысяч человек", - сказал Мишустин в ходе отчета о деятельности кабмина в Госдуме
.
Глава российского правительства напомнил, что для тех, кто заразился, оказывая помощь больным коронавирусом, были предусмотрены страховые выплаты.
Поддержать врачей, средний и младший медперсонал, водителей скорых, которые трудятся в условиях повышенной нагрузки, ранее распорядился глава государства. Изначально было принято решение, что пособие будет выплачиваться в течение трех месяцев, начиная с апреля, затем этот срок был продлен до конца лета.
В рамках поручения президента врачи получают по 80 тысяч рублей. Средний медицинский персонал – по 50 тысяч рублей, столько же – врачи скорых. Младший медперсонал, фельдшеры и водители скорых – по 25 тысяч рублей. Средства на это выделяются из резервного фонда правительства.
Выплаты рассчитываются исходя из самого факта работы с больными коронавирусом, без привязки ко времени.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.