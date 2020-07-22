https://ria.ru/20200722/1574695659.html
США потребовали от Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне
США потребовали от Китая в течение трех суток закрыть Генеральное консульство в Хьюстоне, штат Техас, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T10:20
2020-07-22T12:26
коронавирус covid-19
мид кнр
вашингтон (город)
китай
хьюстон
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574707698_0:389:2920:2032_1400x0_80_0_0_272e4534ac7c63689fb97c9df7f20571.jpg
https://ria.ru/20200722/1574667331.html
Брат Ли
у меня такое ощущение, что с кем то когда то это уже было.... кто следующий? Германия?
78
nnn uuu
К примеру, у Кремля американцы просто отобрали дипсобственность и никто не пикнул. Так что с китайцами они поступают довольно гуманно.
77
13
вашингтон (город)
китай
хьюстон
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574707698_0:389:2920:2032_1400x0_80_0_0_272e4534ac7c63689fb97c9df7f20571.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574707698_189:0:2920:2048_1400x0_80_0_0_6ab525a7a12b08923376f1ad569cb510.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574707698_736:0:2784:2048_1400x0_80_0_0_144c039869b3ea317e3fd5b248b4ddfd.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, мид кнр, вашингтон (город), китай, хьюстон, сша, в мире