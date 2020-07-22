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США потребовали от Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне
США потребовали от Китая в течение трех суток закрыть Генеральное консульство в Хьюстоне, штат Техас, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T12:26
коронавирус covid-19
мид кнр
вашингтон (город)
китай
хьюстон
сша
в мире
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у меня такое ощущение, что с кем то когда то это уже было.... кто следующий? Германия?
78
К примеру, у Кремля американцы просто отобрали дипсобственность и никто не пикнул. Так что с китайцами они поступают довольно гуманно.
77
13
вашингтон (город)
китай
хьюстон
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, мид кнр, вашингтон (город), китай, хьюстон, сша, в мире

США потребовали от Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне

10:20 22.07.2020 (обновлено: 12:26 22.07.2020)
12161
© AP Photo / Pat SullivanГенеральное консульство КНР в Хьюстоне, США
Генеральное консульство КНР в Хьюстоне, США
© AP Photo / Pat Sullivan
Генеральное консульство КНР в Хьюстоне, США. Архивное фото
ПЕКИН, 22 июл — РИА Новости. США потребовали от Китая в течение трех суток закрыть Генеральное консульство в Хьюстоне, штат Техас, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Ранее об этом написал главред китайской Global Times, назвав происходящее "безумным шагом".
Пекин призвал Вашингтон немедленно отменить это решение, в противном случае последуют "решительные ответные меры".
По информации издания Fox News, накануне в здании дипмиссии в Хьюстоне сжигали документы.
Отношения США и Китая остаются напряженными. У сторон взаимные экономические претензии. Кроме того, американская администрация обвиняет КНР в недобросовестном информировании о ситуации с новым коронавирусом. Китай, в свою очередь, недоволен вмешательством Вашингтона во внутренние дела страны, в частности, в отношения Пекина и Гонконга.
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Обсудить 13
Коронавирус COVID-19МИД КНРВашингтон (город)КитайХьюстонСШАВ мире
Популярные комментарии
у меня такое ощущение, что с кем то когда то это уже было.... кто следующий? Германия?
22 июля, 10:52
Брат Ли
64140000
К примеру, у Кремля американцы просто отобрали дипсобственность и никто не пикнул. Так что с китайцами они поступают довольно гуманно.
22 июля, 10:58
nnn uuu
19500251
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