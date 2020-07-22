https://ria.ru/20200722/1574695575.html
Мишустин: у России в начале года были хорошие предпосылки для рывка
У России к началу 2020 года были хорошие предпосылки для рывка, однако сочетание таких факторов как новая коронавирусная инфекция и обвальное снижение цен на... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T10:18
2020-07-22T10:18
отчет михаила мишустина о работе правительства
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мишустин
госдума рф
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отчет михаила мишустина о работе правительства, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин, госдума рф, экономика
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости.
У России к началу 2020 года были хорошие предпосылки для рывка, однако сочетание таких факторов как новая коронавирусная инфекция
и обвальное снижение цен на нефть существенно осложнило обстановку и потребовало экстренных и масштабных мер, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
.
Выступая с отчетом в Госдуме
о работе правительства за 2019 год, он напомнил, что общий объем Фонда национального благосостояния к началу 2020 года составил почти 8 триллионов рублей, на минимальных значениях в 2019 году находились показатели инфляции и безработицы, уровень государственного долга составил 12,3% ВВП, а объем золотовалютных резервов увеличился до 554 миллиардов долларов.
"Все это создавало хорошие предпосылки для рывка. Однако в начале года мы столкнулись с мощнейшим вызовом – новой коронавирусной инфекцией. Эпидемии в мире случались и раньше. Но сейчас, в эпоху глобальных взаимосвязей, вирус стал стремительно распространяться по всем континентам. Ни с чем подобным раньше не сталкивался в мире никто", - сказал премьер.
Ситуация осложнилась и тем, что распространение вируса и действия отдельных стран по наращиванию добычи нефти привели к серьезному дисбалансу на нефтяном рынке, это вызвало обвальное снижение цен, отметил он.
"Усилилась волатильность финансовых и валютных рынков, произошел... отток капитала. Сочетание двух таких факторов существенно осложняло обстановку и требовало экстренных и масштабных мер", - подчеркнул Мишустин.