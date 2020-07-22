Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200722/1574695575.html
Мишустин: у России в начале года были хорошие предпосылки для рывка
У России к началу 2020 года были хорошие предпосылки для рывка, однако сочетание таких факторов как новая коронавирусная инфекция и обвальное снижение цен на... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T10:18
отчет михаила мишустина о работе правительства
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мишустин
госдума рф
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574695329_0:0:2860:1609_1400x0_80_0_0_1fcc31940badcb4c7affe4474e10de5e.jpg
https://ria.ru/20200722/1574695233.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574695329_0:0:2860:1609_1400x0_80_0_0_1fcc31940badcb4c7affe4474e10de5e.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574695329_36:0:2767:2048_1400x0_80_0_0_fb4e3c5004a062e253c3ae15a36f080e.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574695329_377:0:2425:2048_1400x0_80_0_0_2c7d8cbdc0fd2ab0a6287725eeeaffac.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
отчет михаила мишустина о работе правительства, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин, госдума рф, экономика

Мишустин: у России в начале года были хорошие предпосылки для рывка

10:18 22.07.2020
1520
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в Государственной думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в Государственной думе РФ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. У России к началу 2020 года были хорошие предпосылки для рывка, однако сочетание таких факторов как новая коронавирусная инфекция и обвальное снижение цен на нефть существенно осложнило обстановку и потребовало экстренных и масштабных мер, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Выступая с отчетом в Госдуме о работе правительства за 2019 год, он напомнил, что общий объем Фонда национального благосостояния к началу 2020 года составил почти 8 триллионов рублей, на минимальных значениях в 2019 году находились показатели инфляции и безработицы, уровень государственного долга составил 12,3% ВВП, а объем золотовалютных резервов увеличился до 554 миллиардов долларов.
Мишустин перечислил базовые ценности работы правительства
Вчера, 10:14
Мишустин назвал пять базовых ценностей работы правительства
"Все это создавало хорошие предпосылки для рывка. Однако в начале года мы столкнулись с мощнейшим вызовом – новой коронавирусной инфекцией. Эпидемии в мире случались и раньше. Но сейчас, в эпоху глобальных взаимосвязей, вирус стал стремительно распространяться по всем континентам. Ни с чем подобным раньше не сталкивался в мире никто", - сказал премьер.
Ситуация осложнилась и тем, что распространение вируса и действия отдельных стран по наращиванию добычи нефти привели к серьезному дисбалансу на нефтяном рынке, это вызвало обвальное снижение цен, отметил он.
"Усилилась волатильность финансовых и валютных рынков, произошел... отток капитала. Сочетание двух таких факторов существенно осложняло обстановку и требовало экстренных и масштабных мер", - подчеркнул Мишустин.
51400110
Обсудить 2
Отчет Михаила Мишустина о работе правительстваКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МишустинГосдума РФЭкономика
Рекомендуем
Мишустин: Хочу поблагодарить предыдущий состав правительства, который создал солидный резерв
Мишустин поблагодарил правительство Медведева за обеспечение стабильности
Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Мишустин назвал медработников главными героями борьбы в период пандемии
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин: решения правительства в пандемию были подчинены спасению жизней
Врачи городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве переодеваются в защитные костюмы перед сменой
Мишустин рассказал о стимулирующих выплатах медикам в период пандемии
Развивать новые направления – Мишустин о необходимости технологического рывка
Мишустин заявил о необходимости технологического рывка
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин назвал главную цель работы правительства
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Филатовской больнице в Москве лечатся почти 930 пациентов с COVID-19
Мишустин перечислил базовые ценности работы правительства
Мишустин назвал пять базовых ценностей работы правительства
Генеральное консульство КНР в Хьюстоне, США
США потребовали от Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе
Мишустин призвал быть бдительными до появления лекарства от COVID-19
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
Мишустин назвал главную задачу при исполнении нацпроектов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в Государственной думе РФ
Мишустин выразил соболезнования родным скончавшихся от COVID-19 россиян
Золотые слитки
Цены на золото и серебро обновили многолетние максимумы
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о поддержке самозанятых во время пандемии
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин оценил решения правительства в период пандемии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:07Роспотребнадзор взял пробы воды из-под крана в жилых домах в Калмыкии
03:02ВМФ России получит фрегаты с гиперзвуковым оружием в 2025-2026 годах
02:59Палата представителей одобрила демонтаж статуй конфедератов в Капитолии
02:44США осудили удар афганских ВВС, при котором погибли мирные жители
02:28Врач рассказал, какую пищу следует брать с собой во время путешествий
02:16В РПЦ сообщили о кончине 83-летнего митрополита Евлогия
02:11Степанов: остается еще много вопросов по поводу убийства царской семьи
02:09Главы стран смогут прислать запись выступления для трансляции на ГА ООН
02:06Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе
02:02В Техасе появится новый завод Tesla
01:37В аэропорту бельгийского города Льеж произошел пожар
01:36В Бразилии за сутки выявили рекордные 67,8 тысяч случаев COVID-19
01:34В Италии производители сыра побили мировой рекорд
01:25Трамп может потребовать от Китая закрыть другие дипучреждения в США
01:22В России за сутки потушили 82 природных пожара
01:21Минтруд хочет разрешить покупать одежду и товары школьникам на соцпомощь
01:17Трамп заявил, что не боится отправлять в школу сына, несмотря на пандемию
01:02Вильфанд рассказал, сколько продлится аномальная жара на севере России
00:33Вильфанд: сезон смерчей на Черном море начался на месяц раньше обычного
00:31Экс-глава ФБР Коми выпустит вторую книгу мемуаров за три года
Лента новостейМолния