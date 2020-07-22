Мишустин: у России в начале года были хорошие предпосылки для рывка

"Все это создавало хорошие предпосылки для рывка. Однако в начале года мы столкнулись с мощнейшим вызовом – новой коронавирусной инфекцией. Эпидемии в мире случались и раньше. Но сейчас, в эпоху глобальных взаимосвязей, вирус стал стремительно распространяться по всем континентам. Ни с чем подобным раньше не сталкивался в мире никто", - сказал премьер.