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Мишустин поблагодарил правительство Медведева за обеспечение стабильности
Премьер РФ Михаил Мишустин поблагодарил кабмин Дмитрия Медведева за солидный резерв, обеспечивший бюджетную стабильность. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T12:06
отчет михаила мишустина о работе правительства
михаил мишустин
госдума рф
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Мишустин: "Хочу поблагодарить предыдущий состав правительства, который создал солидный резерв"
Премьер РФ Михаил Мишустин поблагодарил кабмин Дмитрия Медведева за солидный резерв, обеспечивший бюджетную стабильность. "Хочу поблагодарить предыдущий состав правительства, который в соответствии с задачами, поставленными президентом, создал солидный резерв. Именно это обеспечило стране макроэкономическую и бюджетную стабильность", - сказал премьер, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2019 год.
2020-07-22T10:17
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отчет михаила мишустина о работе правительства, михаил мишустин, госдума рф, экономика

Мишустин поблагодарил правительство Медведева за обеспечение стабильности

10:17 22.07.2020 (обновлено: 12:06 22.07.2020)
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин поблагодарил кабмин Дмитрия Медведева за солидный резерв, обеспечивший бюджетную стабильность.
"Хочу поблагодарить предыдущий состав правительства, который в соответствии с задачами, поставленными президентом, создал солидный резерв. Именно это обеспечило стране макроэкономическую и бюджетную стабильность", - сказал премьер, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2019 год.
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Отчет Михаила Мишустина о работе правительстваМихаил МишустинГосдума РФЭкономика
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