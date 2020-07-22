https://ria.ru/20200722/1574695398.html
Мишустин поблагодарил правительство Медведева за обеспечение стабильности
Премьер РФ Михаил Мишустин поблагодарил кабмин Дмитрия Медведева за солидный резерв, обеспечивший бюджетную стабильность. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T10:17
2020-07-22T12:06
отчет михаила мишустина о работе правительства
михаил мишустин
госдума рф
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Мишустин: "Хочу поблагодарить предыдущий состав правительства, который создал солидный резерв"
Премьер РФ Михаил Мишустин поблагодарил кабмин Дмитрия Медведева за солидный резерв, обеспечивший бюджетную стабильность. "Хочу поблагодарить предыдущий состав правительства, который в соответствии с задачами, поставленными президентом, создал солидный резерв. Именно это обеспечило стране макроэкономическую и бюджетную стабильность", - сказал премьер, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2019 год.
2020-07-22T10:17
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отчет михаила мишустина о работе правительства, михаил мишустин, госдума рф, экономика