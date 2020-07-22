https://ria.ru/20200722/1574695365.html
Мишустин назвал медработников главными героями борьбы в период пандемии
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал медработников, сотрудников санитарной службы и водителей скорой помощи главными героями ежедневной борьбы за жизни... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T10:17
2020-07-22T10:25
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михаил мишустин
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РИА Новости
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2020
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отчет михаила мишустина о работе правительства, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин