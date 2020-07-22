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Мишустин назвал пять базовых ценностей работы правительства
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал пять базовых ценностей работы правительства: среди них открытость, этичное поведение, совместная работа, несмотря на... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T12:57
отчет михаила мишустина о работе правительства
михаил мишустин
госдума рф
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Мишустин перечислил базовые ценности работы правительства
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал пять базовых ценностей работы правительства: среди них открытость, этичное поведение, совместная работа, несмотря на ведомственные границы и обеспечение результата. Он также поблагодарил предыдущий состав кабмина за то, что тот создал солидный резерв, что обеспечило стране макроэкономическую и бюджетную стабильность.
2020-07-22T10:14
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отчет михаила мишустина о работе правительства, михаил мишустин, госдума рф, политика

Мишустин назвал пять базовых ценностей работы правительства

10:14 22.07.2020 (обновлено: 12:57 22.07.2020)
1976
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал пять базовых ценностей работы правительства: среди них открытость, этичное поведение, совместная работа, несмотря на ведомственные границы и обеспечение результата. Он также поблагодарил предыдущий состав кабмина за то, что тот создал солидный резерв, что обеспечило стране макроэкономическую и бюджетную стабильность.
"Мы начали свою работу исходя из пяти базовых ценностей. Выстраивать все сервисы государства вокруг потребностей людей. Действовать открыто. Вести диалог на основе взаимного уважения и доверия. Далее. Подавать пример этичного поведения. Далее - работать, невзирая на ведомственные границы, команды. И очень важно, что результат должен быть важнее формальных процедур и регламентов", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2019 год.
Он отметил, что кабмин ведет свою работу, опираясь на эти ценности.
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Отчет Михаила Мишустина о работе правительстваМихаил МишустинГосдума РФПолитика
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