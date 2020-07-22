https://ria.ru/20200722/1574695233.html
Мишустин назвал пять базовых ценностей работы правительства
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал пять базовых ценностей работы правительства: среди них открытость, этичное поведение, совместная работа, несмотря на... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T10:14
2020-07-22T12:57
отчет михаила мишустина о работе правительства
михаил мишустин
госдума рф
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Мишустин перечислил базовые ценности работы правительства
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал пять базовых ценностей работы правительства: среди них открытость, этичное поведение, совместная работа, несмотря на ведомственные границы и обеспечение результата. Он также поблагодарил предыдущий состав кабмина за то, что тот создал солидный резерв, что обеспечило стране макроэкономическую и бюджетную стабильность.
2020-07-22T10:14
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отчет михаила мишустина о работе правительства, михаил мишустин, госдума рф, политика