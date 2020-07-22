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Распространение нового коронавируса
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Мишустин оценил принятые действия по борьбе с коронавирусом
Действия властей РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции были продуманными и проактивными, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T10:18
распространение нового коронавируса
отчет михаила мишустина о работе правительства
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353
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Мишустин оценил принятые действия по борьбе с коронавирусом

10:14 22.07.2020 (обновлено: 10:18 22.07.2020)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Действия властей РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции были продуманными и проактивными, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Наши действия были продуманными и проактивными. Опирались на исследования и рекомендации российских специалистов, а также на мировой опыт", - сказал премьер, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2019 год.
Для многих людей в России реальность угрозы заражения вирусом стала очевидна лишь в середине марта, когда было ограничено авиасообщение с рядом стран, отметил премьер.
"Но мы действовали на опережение. По поручению президента начали предпринимать меры по борьбе с коронавирусом гораздо раньше. Хотя на тот момент ни одного случая заражения коронавирусом в нашей стране еще не было", - сказал Мишустин.
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Он напомнил, что работал мощный аналитический центр, и он сам неоднократно встречался с врачами, учеными и экспертами для выработки оптимальной стратегии, алгоритма введения ограничительных мер и последующей их поэтапной отмены.
"Уже 30 января мы ограничили воздушное сообщение с Китаем едва не первые в мире. На следующий день остановили пассажирское железнодорожное сообщение на этом направлении. И ограничили возможность пересечения сухопутной границы на Дальнем Востоке. Россия сделала это, еще раз повторю, едва ли не первой в мире. Чтобы защитить наших людей и выиграть время на подготовку системы здравоохранения к приему заболевших", - сказал глава правительства.
Он добавил, что был проведен аудит коечного фонда, запасов средств защиты и медицинского оборудования во всех регионах.
"Были созданы Оперативный штаб и Координационный совет. Большую работу проделала рабочая группа Госсовета. Без промедления выделяли необходимые средства и ресурсы. Объединяли усилия государства и общества для борьбы с этой опасной инфекцией", - сказал он.
Это, по словам Мишустина, позволило избежать коллапса, который мы наблюдали за рубежом: такого, как был в Италии, Испании или США. С первых дней в борьбу с этим заболеванием вступили наши эпидемиологи, ученые и врачи, российские специалисты одними из первых в мире создали эффективные тест-системы и вплотную приступили к разработке вакцины, добавил премьер.
"Ситуация потребовала от нас дополнительно выделить сто семьдесят миллиардов рублей на закупку медоборудования и перепрофилирование коечного фонда страны. Выплаты врачам, поддержку региональных систем ОМС. В рекордный срок было развернуто более ста восьмидесяти тысяч инфекционных коек. Закуплено необходимое оборудование и средства индивидуальной защиты. Причем только дотации из федерального бюджета регионам на эти цели составили около шестидесяти шести (65,8) миллиардов рублей", - сказал Мишустин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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