Мишустин оценил принятые действия по борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Действия властей РФ по борьбе с распространением Действия властей РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции были продуманными и проактивными, заявил премьер-министр Михаил Мишустин

"Наши действия были продуманными и проактивными. Опирались на исследования и рекомендации российских специалистов, а также на мировой опыт", - сказал премьер, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2019 год.

Для многих людей в России реальность угрозы заражения вирусом стала очевидна лишь в середине марта, когда было ограничено авиасообщение с рядом стран, отметил премьер.

"Но мы действовали на опережение. По поручению президента начали предпринимать меры по борьбе с коронавирусом гораздо раньше. Хотя на тот момент ни одного случая заражения коронавирусом в нашей стране еще не было", - сказал Мишустин.

Он напомнил, что работал мощный аналитический центр, и он сам неоднократно встречался с врачами, учеными и экспертами для выработки оптимальной стратегии, алгоритма введения ограничительных мер и последующей их поэтапной отмены.

"Уже 30 января мы ограничили воздушное сообщение с Китаем едва не первые в мире. На следующий день остановили пассажирское железнодорожное сообщение на этом направлении. И ограничили возможность пересечения сухопутной границы на Дальнем Востоке . Россия сделала это, еще раз повторю, едва ли не первой в мире. Чтобы защитить наших людей и выиграть время на подготовку системы здравоохранения к приему заболевших", - сказал глава правительства.

Он добавил, что был проведен аудит коечного фонда, запасов средств защиты и медицинского оборудования во всех регионах.

"Были созданы Оперативный штаб и Координационный совет. Большую работу проделала рабочая группа Госсовета. Без промедления выделяли необходимые средства и ресурсы. Объединяли усилия государства и общества для борьбы с этой опасной инфекцией", - сказал он.

Это, по словам Мишустина, позволило избежать коллапса, который мы наблюдали за рубежом: такого, как был в Италии Испании или США . С первых дней в борьбу с этим заболеванием вступили наши эпидемиологи, ученые и врачи, российские специалисты одними из первых в мире создали эффективные тест-системы и вплотную приступили к разработке вакцины, добавил премьер.

"Ситуация потребовала от нас дополнительно выделить сто семьдесят миллиардов рублей на закупку медоборудования и перепрофилирование коечного фонда страны. Выплаты врачам, поддержку региональных систем ОМС. В рекордный срок было развернуто более ста восьмидесяти тысяч инфекционных коек. Закуплено необходимое оборудование и средства индивидуальной защиты. Причем только дотации из федерального бюджета регионам на эти цели составили около шестидесяти шести (65,8) миллиардов рублей", - сказал Мишустин.