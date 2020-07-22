В Узбекистане намерены наладить выпуск бронеавтомобилей

"В целях оснащения национальной армии современными видами вооружения и военной техники отечественного производства Государственный комитет по оборонной промышленности Республики Узбекистан разрабатывает легкобронированный автомобиль", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По данным госкомитета, разработка опытного образца бронеавтомобиля Tarlon осуществляется на базе ташкентского ООО "Краны и спецтехника". Броневик предназначен для перевозки личного состава, огневой поддержки мобильных групп и блокпостов, боевого патрулирования и охранения.

"Стоит отметить, что по своим техническим и боевым характеристикам ЛБА Tarlon в своем классе не уступает аналогичным ЛБА ведущих зарубежных государств", - добавили в пресс-службе. В частности, машина будет иметь колесную формулу 4х4, двигатель 285 лошадиных сил, а также турель для установки танкового пулемета с поворотом на 360 градусов. Tarlon может перевозить до девяти бойцов.