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В Узбекистане намерены наладить выпуск бронеавтомобилей
ТАШКЕНТ, 22 июл – РИА Новости. Госкомитет по оборонной промышленности Узбекистана приступил к разработке отечественного легкого бронированного автомобиля (ЛБА), РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T19:29
тайфун (автомобиль)
узбекистан
безопасность
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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60
тайфун (автомобиль), узбекистан, безопасность, в мире

В Узбекистане намерены наладить выпуск бронеавтомобилей

10:14 22.07.2020 (обновлено: 19:29 22.07.2020)
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© Фото : пресс-служба "Ремдизеля"Бронеавтомобиль К 53949 "Тайфун"
Бронеавтомобиль К 53949 Тайфун
© Фото : пресс-служба "Ремдизеля"
ТАШКЕНТ, 22 июл – РИА Новости. Госкомитет по оборонной промышленности Узбекистана приступил к разработке отечественного легкого бронированного автомобиля (ЛБА), сообщает в среду пресс-служба ведомства.
"В целях оснащения национальной армии современными видами вооружения и военной техники отечественного производства Государственный комитет по оборонной промышленности Республики Узбекистан разрабатывает легкобронированный автомобиль", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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По данным госкомитета, разработка опытного образца бронеавтомобиля Tarlon осуществляется на базе ташкентского ООО "Краны и спецтехника". Броневик предназначен для перевозки личного состава, огневой поддержки мобильных групп и блокпостов, боевого патрулирования и охранения.
"Стоит отметить, что по своим техническим и боевым характеристикам ЛБА Tarlon в своем классе не уступает аналогичным ЛБА ведущих зарубежных государств", - добавили в пресс-службе. В частности, машина будет иметь колесную формулу 4х4, двигатель 285 лошадиных сил, а также турель для установки танкового пулемета с поворотом на 360 градусов. Tarlon может перевозить до девяти бойцов.
Ранее компании ВПК России, Казахстана и Турции сообщали, что намерены поставлять в Узбекистан бронированные колесные машины, в первую очередь, для вооруженных сил этой страны. В частности, источник в оборонно-промышленном комплексе РФ сообщал РИА Новости, что Ташкент закупил крупную партию российских бронеавтомобилей "Тайфун" (К53949), их поставки должны были начаться в 2019 году.
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Тайфун (автомобиль)УзбекистанБезопасностьВ мире
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