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Власти востока Ливии сообщили, каким видят нового спецпредставителя ООН
Власти на востоке Ливии рассчитывают, что новым спецпредставителем генсека ООН по Ливии станет выходец из Африки, сказал РИА Новости посол главы ливийского... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T10:10
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акиля салех, триполи, ливия, оон, сша, в мире

Власти востока Ливии сообщили, каким видят нового спецпредставителя ООН

10:10 22.07.2020
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© REUTERS / Mohamed AzakirВид на Триполи, Ливия
Вид на Триполи, Ливия
© REUTERS / Mohamed Azakir
Вид на Триполи, Ливия. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Власти на востоке Ливии рассчитывают, что новым спецпредставителем генсека ООН по Ливии станет выходец из Африки, сказал РИА Новости посол главы ливийского парламента Али Найед.
По словам Али Найеда, являющегося послом главы правящего на востоке Ливии парламента в ЕС, Африканском союзе, США и Великобритании, "задержка с назначением специального посланника ООН наносит серьезный ущерб перспективам Ливии в области мира и стабильности".
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"Это должно быть сугубо профессиональным решением. К сожалению, эта тема стала предметом международной политики и интриг", - говорит Найед.
Предыдущий спецпредставитель генсека по Ливии Саламе, при активном участии которого удалось провести берлинскую конференцию по ливийскому урегулированию, в марте заявил, что покидает свой пост. Исполняющей обязанности спецпредставителя по Ливии была назначена американка Стефани Турко Уильямс.
"Как африканцы, мы бы приветствовали назначение африканского специалиста (на должность спецпредставителем генсека ООН по Ливии). Мы также считаем, что Африканский союз должен играть более активную роль в урегулировании кризисов в Ливии", - заявил Али Найед.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и ЛНА под командованием Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция, а ЛНА – Египет.
В Каире 6 июня состоялась встреча президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси с Хафтаром и спикером правящей на востоке Ливии Палаты представителей (парламента) Акилой Салехом. По итогам встречи глава Египта объявил о "каирской инициативе", которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования. Инициативу поддержали Россия, США и ряд арабских государств, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Против выступили ПНС и Турция.
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Акиля СалехТриполиЛивияООНСШАВ мире
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