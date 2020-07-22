Власти востока Ливии сообщили, каким видят нового спецпредставителя ООН

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Власти на востоке Власти на востоке Ливии рассчитывают, что новым спецпредставителем генсека ООН по Ливии станет выходец из Африки , сказал РИА Новости посол главы ливийского парламента Али Найед.

По словам Али Найеда, являющегося послом главы правящего на востоке Ливии парламента в ЕС, Африканском союзе, США Великобритании , "задержка с назначением специального посланника ООН наносит серьезный ущерб перспективам Ливии в области мира и стабильности".

"Это должно быть сугубо профессиональным решением. К сожалению, эта тема стала предметом международной политики и интриг", - говорит Найед.

Предыдущий спецпредставитель генсека по Ливии Саламе, при активном участии которого удалось провести берлинскую конференцию по ливийскому урегулированию, в марте заявил, что покидает свой пост. Исполняющей обязанности спецпредставителя по Ливии была назначена американка Стефани Турко Уильямс.

"Как африканцы, мы бы приветствовали назначение африканского специалиста (на должность спецпредставителем генсека ООН по Ливии). Мы также считаем, что Африканский союз должен играть более активную роль в урегулировании кризисов в Ливии", - заявил Али Найед.

В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и ЛНА под командованием Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция , а ЛНА – Египет