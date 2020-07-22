Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200722/1574694835.html
В Москве малые и средние предприятия получат субсидии и гранты
Малые и средние предприятия Москвы получат субсидии и гранты на сумму более чем на 50 миллионов рублей, сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T10:09
алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)
москва
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570149584_0:31:2730:1567_1400x0_80_0_0_572e7b053f8388dfcd45b4ccb3b05a01.jpg
https://ria.ru/20200722/1574692483.html
https://ria.ru/20200722/1574691173.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570149584_0:31:2730:1567_1400x0_80_0_0_572e7b053f8388dfcd45b4ccb3b05a01.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570149584_0:0:2730:2048_1400x0_80_0_0_b81e0da06356487cf9ff60e223fc6cd9.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570149584_311:0:2359:2048_1400x0_80_0_0_5265979dc413a0043060510789c6a000.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), москва, экономика

В Москве малые и средние предприятия получат субсидии и гранты

10:09 22.07.2020
66
© Фото : предоставлено АНО "Развитие человеческого капитала"Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин
Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин
© Фото : предоставлено АНО "Развитие человеческого капитала"
Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Малые и средние предприятия Москвы получат субсидии и гранты на сумму более чем на 50 миллионов рублей, сообщает пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.
"Специалисты за неделю одобрили 85 заявок на субсидии и гранты для малого и среднего бизнеса на сумму 51,62 миллиона рублей. 10 июля стартовал новый этап приема заявок. Он продлится до конца августа", — сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, чьи слова приводит пресс-служба.
Врач скорой помощи
Вчера, 09:16Распространение нового коронавируса
В Москве 1168 пациентов излечились от коронавируса за сутки
Отмечается, что комиссия одобрила 21 заявку на сумму 17,06 миллиона рублей предпринимателям, работающим по договорам франшизы. С помощью компенсации они возместят свои расходы на выплату вознаграждений правообладателю. Субсидия для франчайзи позволяет компенсировать проценты по кредитам, затраты на лизинг или приобретение оборудования за свой счет, выплату вознаграждений правообладателю и коммунальные услуги. По этому виду поддержки компании могут получить до 1 миллиона рублей.
Кроме того, были вынесены положительные решения по 47 заявкам на компенсацию затрат на участие в конгрессно-выставочной деятельности на общую сумму около 9,386 миллиона рублей. Субсидией можно покрыть расходы на регистрационный взнос, застройку стенда или аренду выставочной площади. Учитываются затраты, понесенные с 1 января 2019 года до подачи заявки. Максимальный размер кэшбэка — 350 тысяч рублей для российских мероприятий и 700 тысяч рублей для международных, но не более 50 процентов от понесенных расходов.
Пассажирка на станции метро Коммунарка Сокольнической линии
Вчера, 08:45
На юго-западе Москвы ограничили движение из-за "красной" ветки метро
Также правительство Москвы компенсирует бизнесу затраты на оборудование, инжиниринг, проценты по кредитам и обучение персонала.
"К этому моменту комиссией были вынесены решения о выделении субсидий и грантов 508 предприятиям на общую сумму более 714 миллионов рублей", — добавил Фурсин.
000000
Обсудить 0
Алексей Фурсин ( глава Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР)МоскваЭкономика
Рекомендуем
Золотой слиток
Исследование: экспорт золота из России весной вырос в 11 раз
Здание Минэкономразвития РФ
В Минэкономразвития рассказали о льготных микрозаймах бизнесу
Дом правительства РФ
Правительство выделило средства на субсидирование региональных перевозок
Пассажирский самолет в небе
Авиакомпании восстанавливают частоту рейсов из Владивостока по России
Комплекс небоскребов делового центра Москва-Сити в Москве
Промпроизводство в Москве выросло на 3,6% в I полугодии
Здание Государственной думы РФ
Госдума усилила контроль за иностранными инвестициями
Логотип на главном здании Сбербанка на улице Вавилова в Москве
Сбербанк стал владельцем 100% компании "Яндекс.Деньги"
Аппарат искусственной вентиляции легких Авента-М
Уральский завод возобновляет поставки новых аппаратов ИВЛ "Авента-М"
Золотые слитки
Цены на золото и серебро обновили многолетние максимумы
Здание Государственной Думы РФ
Госдума приняла закон о налоговом маневре в IT-отрасли
Вид на Триполи, Ливия
Власти востока Ливии сообщили, каким видят нового спецпредставителя ООН
Сергей Когогин
"Камаз" прогнозирует падение рынка новых тяжелых грузовиков в России
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в Государственной думе РФ
Мишустин оценил влияние смягчения бюджетной политики
Мужчина проходит мимо киоска, торгующего полотенцами в виде банкнот евро в Афинах
Covindex опустился до 73,2 пункта
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Мишустин рассказал о поддержке индивидуальных предпринимателей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:07Роспотребнадзор взял пробы воды из-под крана в жилых домах в Калмыкии
03:02ВМФ России получит фрегаты с гиперзвуковым оружием в 2025-2026 годах
02:59Палата представителей одобрила демонтаж статуй конфедератов в Капитолии
02:44США осудили удар афганских ВВС, при котором погибли мирные жители
02:28Врач рассказал, какую пищу следует брать с собой во время путешествий
02:16В РПЦ сообщили о кончине 83-летнего митрополита Евлогия
02:11Степанов: остается еще много вопросов по поводу убийства царской семьи
02:09Главы стран смогут прислать запись выступления для трансляции на ГА ООН
02:06Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе
02:02В Техасе появится новый завод Tesla
01:37В аэропорту бельгийского города Льеж произошел пожар
01:36В Бразилии за сутки выявили рекордные 67,8 тысяч случаев COVID-19
01:34В Италии производители сыра побили мировой рекорд
01:25Трамп может потребовать от Китая закрыть другие дипучреждения в США
01:22В России за сутки потушили 82 природных пожара
01:21Минтруд хочет разрешить покупать одежду и товары школьникам на соцпомощь
01:17Трамп заявил, что не боится отправлять в школу сына, несмотря на пандемию
01:02Вильфанд рассказал, сколько продлится аномальная жара на севере России
00:33Вильфанд: сезон смерчей на Черном море начался на месяц раньше обычного
00:31Экс-глава ФБР Коми выпустит вторую книгу мемуаров за три года
Лента новостейМолния