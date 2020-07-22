В Москве малые и средние предприятия получат субсидии и гранты

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Малые и средние предприятия Малые и средние предприятия Москвы получат субсидии и гранты на сумму более чем на 50 миллионов рублей, сообщает пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"Специалисты за неделю одобрили 85 заявок на субсидии и гранты для малого и среднего бизнеса на сумму 51,62 миллиона рублей. 10 июля стартовал новый этап приема заявок. Он продлится до конца августа", — сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин , чьи слова приводит пресс-служба.

Отмечается, что комиссия одобрила 21 заявку на сумму 17,06 миллиона рублей предпринимателям, работающим по договорам франшизы. С помощью компенсации они возместят свои расходы на выплату вознаграждений правообладателю. Субсидия для франчайзи позволяет компенсировать проценты по кредитам, затраты на лизинг или приобретение оборудования за свой счет, выплату вознаграждений правообладателю и коммунальные услуги. По этому виду поддержки компании могут получить до 1 миллиона рублей.

Кроме того, были вынесены положительные решения по 47 заявкам на компенсацию затрат на участие в конгрессно-выставочной деятельности на общую сумму около 9,386 миллиона рублей. Субсидией можно покрыть расходы на регистрационный взнос, застройку стенда или аренду выставочной площади. Учитываются затраты, понесенные с 1 января 2019 года до подачи заявки. Максимальный размер кэшбэка — 350 тысяч рублей для российских мероприятий и 700 тысяч рублей для международных, но не более 50 процентов от понесенных расходов.

Также правительство Москвы компенсирует бизнесу затраты на оборудование, инжиниринг, проценты по кредитам и обучение персонала.