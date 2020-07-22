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МВД Украины предъявило обвинения мужчине, захватившему заложников в Луцке
Взявший заложников в Луцке находится в СИЗО, ему предъявили обвинение в терроризме, захвате людей и незаконном хранении оружия, сообщил замминистра внутренних... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T12:12
антон геращенко
владимир зеленский
захват заложников в луцке
мвд украины
украина
в мире
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574703360_0:198:720:603_1400x0_80_0_0_7db01890378f442a3e5f0b7f9485f77f.jpg
Предлагаю его обменять. Русские своих не бросают.
28
Смешно . Там все вояки террористы камер в СИЗО не хватит. Правосеки освободят им такие нужны.
10
11
украина
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574703360_0:198:720:603_1400x0_80_0_0_7db01890378f442a3e5f0b7f9485f77f.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
антон геращенко, владимир зеленский, захват заложников в луцке, мвд украины, украина, в мире

МВД Украины предъявило обвинения мужчине, захватившему заложников в Луцке

10:06 22.07.2020 (обновлено: 12:12 22.07.2020)
6460
© Фото : МВД УкраиныЗадержанный в Луцке террорист
Задержанный в Луцке террорист
© Фото : МВД Украины
КИЕВ, 22 июл — РИА Новости. Взявший заложников в Луцке находится в СИЗО, ему предъявили обвинение в терроризме, захвате людей и незаконном хранении оружия, сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Мерой пресечения станет пребывание под стражей, уверен он.

"Дальше его ждут судебные разбирательства и он получит длительный срок лишения свободы. Но то, что никто не погиб вчера при захвате заложников, то, думаю, суд это тоже учтет, но максимальное наказание, которое для него может быть, — это пожизненное заключение, дальше слово за судом", — сказал Геращенко в эфире телеканала "1+1".

Во вторник мужчина в центре Луцка захватил автобус, где находились 13 пассажиров, при себе у него были взрывчатка и оружие.
Злоумышленник выражал недовольство системой и требовал, в частности, чтобы президент Владимир Зеленский записал видеообращение с призывом посмотреть фильм "Земляне".
В результате переговоров, которые длились более десяти часов, глава государства выполнил это условие, после чего удалось освободить всех заложников, никто не пострадал.
"Людей много, полный автобус...": захват заложников в Луцке
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Утром в полицию позвонил мужчина, представился Максимом Плохим и сказал, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.

Захват заложников в Луцке
1 из 9

Утром в полицию позвонил мужчина, представился Максимом Плохим и сказал, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

"Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные", — заявил позже захватчик местному СМИ по телефону.

Захват заложников в Луцке
2 из 9

"Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные", — заявил позже захватчик местному СМИ по телефону.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Злоумышленник утверждает, что автобус заминирован, еще одна бомба заложена в другом людном месте в Луцке.

Захват заложников в Луцке
3 из 9

Злоумышленник утверждает, что автобус заминирован, еще одна бомба заложена в другом людном месте в Луцке.

© РИА Новости / Стрингер
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© Фото : Ruptly / Перейти в фотобанк

По словам захватчика, у него много гранат и автоматического оружия. В подтверждение этого он время от времени стреляет и бросил боевую гранату в сторону полицейских.

Захват заложников в Луцке
4 из 9

По словам захватчика, у него много гранат и автоматического оружия. В подтверждение этого он время от времени стреляет и бросил боевую гранату в сторону полицейских.

© Фото : Ruptly
Перейти в фотобанк
© Фото : Управление Национальной полиции Волынской области / Перейти в фотобанк

По данным полицейских, несколько окон в автобусе повреждены выстрелами.

Сотрудники полиции в оцеплении у места, где мужчина захватил автобус с 20 заложниками в Луцке
5 из 9

По данным полицейских, несколько окон в автобусе повреждены выстрелами.

© Фото : Управление Национальной полиции Волынской области
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Полиция завела дело по статье "Захват заложников с угрозой уничтожения людей".

Захват заложников в Луцке
6 из 9

Полиция завела дело по статье "Захват заложников с угрозой уничтожения людей".

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Ruptly / Перейти в фотобанк

Силовики перекрыли центр Луцка и ввели оперативный план "Заложник".

Захват заложников в Луцке
7 из 9

Силовики перекрыли центр Луцка и ввели оперативный план "Заложник".

© РИА Новости / Ruptly
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Жителей окрестных домов эвакуируют, чтобы обеспечить их безопасность.

Захват заложников в Луцке
8 из 9

Жителей окрестных домов эвакуируют, чтобы обеспечить их безопасность.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Служба безопасности Украины призвала горожан оставаться дома или на работе.

Захват заложников в Луцке
9 из 9

Служба безопасности Украины призвала горожан оставаться дома или на работе.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
1 из 9

Утром в полицию позвонил мужчина, представился Максимом Плохим и сказал, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
2 из 9

"Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные", — заявил позже захватчик местному СМИ по телефону.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
3 из 9

Злоумышленник утверждает, что автобус заминирован, еще одна бомба заложена в другом людном месте в Луцке.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
4 из 9

По словам захватчика, у него много гранат и автоматического оружия. В подтверждение этого он время от времени стреляет и бросил боевую гранату в сторону полицейских.

© Фото : Ruptly
Перейти в фотобанк
5 из 9

По данным полицейских, несколько окон в автобусе повреждены выстрелами.

© Фото : Управление Национальной полиции Волынской области
Перейти в фотобанк
6 из 9

Полиция завела дело по статье "Захват заложников с угрозой уничтожения людей".

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
7 из 9

Силовики перекрыли центр Луцка и ввели оперативный план "Заложник".

© РИА Новости / Ruptly
Перейти в фотобанк
8 из 9

Жителей окрестных домов эвакуируют, чтобы обеспечить их безопасность.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
9 из 9

Служба безопасности Украины призвала горожан оставаться дома или на работе.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
24775205
Обсудить 11
Антон ГеращенкоВладимир ЗеленскийЗахват заложников в ЛуцкеМВД УкраиныУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Предлагаю его обменять. Русские своих не бросают.
22 июля, 10:54
АЕАрсен Енгибаров
0200323
Смешно . Там все вояки террористы камер в СИЗО не хватит. Правосеки освободят им такие нужны.
22 июля, 10:21
Иван Чай
811000
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