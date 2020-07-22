МВД Украины предъявило обвинения мужчине, захватившему заложников в Луцке

"Дальше его ждут судебные разбирательства и он получит длительный срок лишения свободы. Но то, что никто не погиб вчера при захвате заложников, то, думаю, суд это тоже учтет, но максимальное наказание, которое для него может быть, — это пожизненное заключение, дальше слово за судом", — сказал Геращенко в эфире телеканала " 1+1 ".