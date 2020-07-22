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В ДНР заявили об обстреле Горловки силовиками
Украинские силовики в среду утром обстреляли окраины подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки, повреждения получил водонапорный... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T10:06
ситуация в днр и лнр
иван приходько
донецкая народная республика
горловка
в мире
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донецкая народная республика
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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ситуация в днр и лнр, иван приходько, донецкая народная республика, горловка, в мире

В ДНР заявили об обстреле Горловки силовиками

10:06 22.07.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Украинские силовики в среду утром обстреляли окраины подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки, повреждения получил водонапорный трубопровод, остановлена работа насосной станции, сообщил журналистам глава администрации города Иван Приходько.
"Обстрел Зайцево (окраины Горловки - ред. ). Три дома горят. Попадание в канал "Северский Донец-Донбасс" в районе поселка "6/7" (посёлок шахты 6/7 на окраине Горловки - ред. ) повреждение участка водонапорного трубопровода. В 06.55 (мск) остановлена насосная станция", - сказал Приходько.
В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что обстрел окраин Горловки велся из минометов калибром 120 и 82 миллиметра.
Позднее в управлении Народной милиции ДНР заявили, что подавили огневые точки украинских силовиков, с которых велся обстрел окраин Горловки. "Огневая активность противника была своевременно подавлена. Потери противника уточняются", - сказал журналистам представитель Народной милиции ДНР.
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Ситуация в ДНР и ЛНРИван ПриходькоДонецкая Народная РеспубликаГорловкаВ мире
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