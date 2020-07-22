В ДНР заявили об обстреле Горловки силовиками

ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Украинские силовики в среду утром обстреляли окраины подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки, повреждения получил водонапорный трубопровод, остановлена работа насосной станции, сообщил журналистам глава администрации города Иван Приходько.
"Обстрел Зайцево (окраины Горловки - ред. ). Три дома горят. Попадание в канал "Северский Донец-Донбасс" в районе поселка "6/7" (посёлок шахты 6/7 на окраине Горловки - ред. ) повреждение участка водонапорного трубопровода. В 06.55 (мск) остановлена насосная станция", - сказал Приходько.
В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что обстрел окраин Горловки велся из минометов калибром 120 и 82 миллиметра.
Позднее в управлении Народной милиции ДНР заявили, что подавили огневые точки украинских силовиков, с которых велся обстрел окраин Горловки. "Огневая активность противника была своевременно подавлена. Потери противника уточняются", - сказал журналистам представитель Народной милиции ДНР.