В МВД Украины оценили выполнение Зеленским требования захватчика в Луцке

КИЕВ, 22 июл – РИА Новости. Заместитель министра внутренних дел Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко считает, что президент Владимир Зеленский сделал все правильно, когда выполнил одно из требований мужчины, который захватил 13 заложников в автобусе в Луцке.

Во вторник мужчина в центре Луцка захватил автобус, где находились 13 пассажиров, при себе у него были взрывчатка и оружие. СБ Украины квалифицировала это как теракт, а МВД завело еще одно уголовное дело по трем статьям: захват заложников, посягательство на жизнь правоохранителя и незаконное обращение с оружием. По данным правоохранителей, злоумышленник выдвигал общие требования и заявлял о недовольстве системой, требовал, в частности, чтобы президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал посмотреть фильм "Земляне". После переговоров, которые длились более 10 часов, Зеленский выполнил требование, после чего удалось освободить всех заложников, которые были в автобусе, никто не пострадал. Мужчина был задержан, ему изберут меру пресечения.

"Сейчас идет много дискуссий, надо ли было президенту идти на его условия и размещать видеообращение. Я могу сказать, что президент сделал все правильно. Самое дорогое, что у нас есть, — это жизнь людей. Другие действия могли привести к неконтролируемой агрессии террориста", - сказал Геращенко в эфире телеканала " 1+1 " в среду утром.

По его словам, специалисты составили психологический портрет захватившего заложников мужчины и пришли к выводу, что от него можно ожидать чего угодно. Кроме того, он имел при себе оружие и демонстрировал его, стреляя из окон. "Он чуть не убил нашего первого заместителя начальника полиции Евгения Коваля. Поэтому рисковать было нельзя. Президент показал, что он любит людей, и сделал такое заявление, создал условия, чтобы террорист сдался", - сказал Геращенко.