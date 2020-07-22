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В МВД Украины оценили выполнение Зеленским требования захватчика в Луцке
Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко считает, что президент Владимир Зеленский сделал все правильно, когда выполнил одно из требований... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T10:20
захват заложников в луцке
антон геращенко
владимир зеленский
украина
в мире
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захват заложников в луцке, антон геращенко, владимир зеленский, украина, в мире

В МВД Украины оценили выполнение Зеленским требования захватчика в Луцке

09:59 22.07.2020 (обновлено: 10:20 22.07.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗахват заложников в Луцке
Захват заложников в Луцке
© РИА Новости / Стрингер
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Захват заложников в Луцке
КИЕВ, 22 июл – РИА Новости. Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко считает, что президент Владимир Зеленский сделал все правильно, когда выполнил одно из требований мужчины, который захватил 13 заложников в автобусе в Луцке.
Во вторник мужчина в центре Луцка захватил автобус, где находились 13 пассажиров, при себе у него были взрывчатка и оружие. СБ Украины квалифицировала это как теракт, а МВД завело еще одно уголовное дело по трем статьям: захват заложников, посягательство на жизнь правоохранителя и незаконное обращение с оружием. По данным правоохранителей, злоумышленник выдвигал общие требования и заявлял о недовольстве системой, требовал, в частности, чтобы президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал посмотреть фильм "Земляне". После переговоров, которые длились более 10 часов, Зеленский выполнил требование, после чего удалось освободить всех заложников, которые были в автобусе, никто не пострадал. Мужчина был задержан, ему изберут меру пресечения.
"Сейчас идет много дискуссий, надо ли было президенту идти на его условия и размещать видеообращение. Я могу сказать, что президент сделал все правильно. Самое дорогое, что у нас есть, — это жизнь людей. Другие действия могли привести к неконтролируемой агрессии террориста", - сказал Геращенко в эфире телеканала "1+1" в среду утром.
По его словам, специалисты составили психологический портрет захватившего заложников мужчины и пришли к выводу, что от него можно ожидать чего угодно. Кроме того, он имел при себе оружие и демонстрировал его, стреляя из окон. "Он чуть не убил нашего первого заместителя начальника полиции Евгения Коваля. Поэтому рисковать было нельзя. Президент показал, что он любит людей, и сделал такое заявление, создал условия, чтобы террорист сдался", - сказал Геращенко.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 09:16
Зеленский рассказал о разговоре с захватившим автобус в Луцке
Он также добавил, что правоохранители установили личность мужчины, захватившего заложников, за 10-15 минут и нашли его книгу, которую анализировали психологи. "Сразу был сделан его психологический портрет, что этот человек недоволен жизнью, с комплексом мании величия, и недоволен на весь в мир за то, что его жизнь, в частности, прошла в местах лишения свободы", - сказал замминистра.
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Захват заложников в ЛуцкеАнтон ГеращенкоВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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