https://ria.ru/20200722/1574694159.html
В Воронежской области выявили 89 новых случаев заражения коронавирусом
Число новых случаев коронавирусной инфекции в Воронежской области второй день подряд оказывается менее 100, количество умерших выросло до 86, сообщает... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T09:56
2020-07-22T09:56
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воронежская область
общество
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воронежская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, воронежская область, общество
ВОРОНЕЖ, 22 июл - РИА Новости.
Число новых случаев коронавирусной
инфекции в Воронежской области
второй день подряд оказывается менее 100, количество умерших выросло до 86, сообщает правительство региона.
По количеству случаев Воронежская область занимает третье место в ЦФО. В регионе с начала июня наблюдался суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в области шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 случаев COVID-19. С 22 июня этот показатель начал уменьшаться, и 21 июля впервые с начала лета число новых случаев заболевания за сутки оказалось менее 100 - COVID-19 подтвердился у 90 человек.
"Воронежская область, 09.27, среда, 22 июля. Информация оперативного штаба по коронавирусу. Человек с подтверждённым диагнозом: 10 347. Выздоровели: 9 701. Умерли: 86", - говорится в сообщении.
Таким образом, за сутки выявлено 89 новых случаев COVID-19. Выздоровели за сутки 190 человек, один пациент умер.
Население Воронежской области, по данным на 2020 год, составляет 2,3 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.