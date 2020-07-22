https://ria.ru/20200722/1574694071.html
Мишустин приехал в Госдуму для отчета о работе правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин приехал в здание Госдумы на Охотном ряду в Москве за 10 минут до начала пленарного заседания, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T09:55
2020-07-22T09:58
отчет михаила мишустина о работе правительства
михаил мишустин
госдума рф
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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отчет михаила мишустина о работе правительства, михаил мишустин, госдума рф