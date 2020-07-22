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Мишустин приехал в Госдуму для отчета о работе правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин приехал в здание Госдумы на Охотном ряду в Москве за 10 минут до начала пленарного заседания, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T09:58
отчет михаила мишустина о работе правительства
михаил мишустин
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РИА Новости
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60
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РИА Новости
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60
отчет михаила мишустина о работе правительства, михаил мишустин, госдума рф

Мишустин приехал в Госдуму для отчета о работе правительства

09:55 22.07.2020 (обновлено: 09:58 22.07.2020)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе
© Sputnik
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин приехал в здание Госдумы на Охотном ряду в Москве за 10 минут до начала пленарного заседания, передает корреспондент РИА Новости.
Мишустин выступит с отчетом о работе правительства. Пленарное заседание начнется в 10.00 мск.
Заместитель министра образования и науки РФ Марина Лукашевич в Тверском районном суде Москвы
20 июля, 12:10
Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Марину Лукашевич
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Отчет Михаила Мишустина о работе правительстваМихаил МишустинГосдума РФ
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