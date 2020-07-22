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Авиакомпании восстанавливают частоту рейсов из Владивостока по России
Авиакомпании восстанавливают частоту рейсов из Владивостока по региональным направлениям, сообщает Международный аэропорт Владивостока. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T09:53
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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аэрофлот, s7 airlines, москва, владивосток, иркутск, ираэро, общество

Авиакомпании восстанавливают частоту рейсов из Владивостока по России

09:53 22.07.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 22 июл – РИА Новости. Авиакомпании восстанавливают частоту рейсов из Владивостока по региональным направлениям, сообщает Международный аэропорт Владивостока.
Ранее из-за пандемии коронавируса многие перевозчики сократили число рейсов или приостановили их выполнение по ряду маршрутов.
"Международный аэропорт Владивосток приступил к восстановлению частоты полетов на внутренних направлениях. С 22 июля авиакомпания "Уральские авиалинии" увеличила до четырех рейсов в неделю полеты в Екатеринбург через Иркутск. Рейсы в столицу Урала будут выполняться по понедельникам, средам, четвергам и субботам. Увеличилось количество рейсов по направлению в Москву. Самолеты авиакомпании "Россия" отправляются из воздушной гавани Приморья теперь ежедневно", - говорится в сообщении.
Кроме того, рейсы из Владивостока в столицу выполняет "Аэрофлот" дважды в день. S7 Airlines увеличила частоту полетов в Красноярск до двух раз в неделю, в Новосибирск – до 12 раз в неделю. Также увеличилось количество рейсов авиакомпании "ИрАэро" по маршруту Владивосток-Благовещенск-Чита-Иркутск с двух до трех раз в неделю.
Аэропорт напомнил, что в рамках летнего расписания открылись рейсы в Сочи и Симферополь.
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