Авиакомпании восстанавливают частоту рейсов из Владивостока по России

ВЛАДИВОСТОК, 22 июл – РИА Новости. Авиакомпании восстанавливают частоту рейсов из Владивостока по региональным направлениям, сообщает Международный аэропорт Владивостока.
Ранее из-за пандемии коронавируса многие перевозчики сократили число рейсов или приостановили их выполнение по ряду маршрутов.
"Международный аэропорт Владивосток приступил к восстановлению частоты полетов на внутренних направлениях. С 22 июля авиакомпания "Уральские авиалинии" увеличила до четырех рейсов в неделю полеты в Екатеринбург через Иркутск. Рейсы в столицу Урала будут выполняться по понедельникам, средам, четвергам и субботам. Увеличилось количество рейсов по направлению в Москву. Самолеты авиакомпании "Россия" отправляются из воздушной гавани Приморья теперь ежедневно", - говорится в сообщении.
Кроме того, рейсы из Владивостока в столицу выполняет "Аэрофлот" дважды в день. S7 Airlines увеличила частоту полетов в Красноярск до двух раз в неделю, в Новосибирск – до 12 раз в неделю. Также увеличилось количество рейсов авиакомпании "ИрАэро" по маршруту Владивосток-Благовещенск-Чита-Иркутск с двух до трех раз в неделю.
Аэропорт напомнил, что в рамках летнего расписания открылись рейсы в Сочи и Симферополь.