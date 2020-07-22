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Недалеко от Аляски произошло землетрясение магнитудой 7,8
Землетрясение магнитудой 7,8 произошло в среду недалеко от побережья американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T09:45
2020-07-22T10:31
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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