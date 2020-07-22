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Недалеко от Аляски произошло землетрясение магнитудой 7,8
Землетрясение магнитудой 7,8 произошло в среду недалеко от побережья американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T10:31
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Недалеко от Аляски произошло землетрясение магнитудой 7,8

09:45 22.07.2020 (обновлено: 10:31 22.07.2020)
2680
© Фото : из архива храма Преподобного Германа АляскинскогоАляска
Аляска
© Фото : из архива храма Преподобного Германа Аляскинского
Аляска. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,8 произошло в среду недалеко от побережья американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 6.12 по времени UTC (9.12 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 98 километрах к югу от населенного пункта Перривилл. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
Андаманские острова
17 июля, 17:55
У Андаманских островов произошло землетрясение магнитудой 6,1
404211
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ТуризмНовости - ТуризмАляскаСШАВ мире
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