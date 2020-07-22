В Подмосковье ликвидировали открытое горение на складе

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Ликвидировано открытое горение на складе в Ленинском городском округе Московской области на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка Ликвидировано открытое горение на складе в Ленинском городском округе Московской области на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ

Ранее сообщалось о возгорании по всей площади цельнометаллического здания склада размером 50 на 30 метров на улице Южная промзона, 8. В начале третьего ночи пожар был локализован на площади 1500 квадратных метров

"В 03.05 объявлена ликвидация открытого горения, идет проливка", - сказал собеседник агентства.

По данным МЧС, к тушению пожара привлекались 89 человек и 28 единиц техники.