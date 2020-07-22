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В Подмосковье ликвидировали открытое горение на складе
Ликвидировано открытое горение на складе в Ленинском городском округе Московской области на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T09:44
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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353
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

В Подмосковье ликвидировали открытое горение на складе

09:44 22.07.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Ликвидировано открытое горение на складе в Ленинском городском округе Московской области на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
Ранее сообщалось о возгорании по всей площади цельнометаллического здания склада размером 50 на 30 метров на улице Южная промзона, 8. В начале третьего ночи пожар был локализован на площади 1500 квадратных метров
"В 03.05 объявлена ликвидация открытого горения, идет проливка", - сказал собеседник агентства.
По данным МЧС, к тушению пожара привлекались 89 человек и 28 единиц техники.
Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб региона, склад принадлежит ООО "Национальная транспортная компания", в нем хранились грузы для транспортировки.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
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