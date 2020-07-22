https://ria.ru/20200722/1574693721.html
В Подмосковье ликвидировали открытое горение на складе
Ликвидировано открытое горение на складе в Ленинском городском округе Московской области на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T09:44
2020-07-22T09:44
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости.
Ликвидировано открытое горение на складе в Ленинском городском округе Московской области на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ
.
Ранее сообщалось о возгорании по всей площади цельнометаллического здания склада размером 50 на 30 метров на улице Южная промзона, 8. В начале третьего ночи пожар был локализован на площади 1500 квадратных метров
"В 03.05 объявлена ликвидация открытого горения, идет проливка", - сказал собеседник агентства.
По данным МЧС, к тушению пожара привлекались 89 человек и 28 единиц техники.
Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб региона, склад принадлежит ООО "Национальная транспортная компания", в нем хранились грузы для транспортировки.