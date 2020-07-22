В Тамбовской области выявили 42 новых случая заражения коронавирусом

"Из них (заболевших): 17 мужчин, 24 женщины, 1 ребёнок (мальчик 10 лет). Возраст заболевших (взрослых – ред.) от 21 до 80 лет. Прибывших из других регионов нет, 42 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.

Количество подтвержденных случаев коронавируса выросло в регионе до 5649, из них 1990 без клинических проявлений.

Выздоровели 4598 человек, в том числе 2122 выписаны из стационара, 2576 сняты с амбулаторного наблюдения на дому.

"Умерли 33", - говорится в сообщении.

По данным на 21 июля, в регионе умер 31 человек с COVID-19.

На госпитализации сейчас находятся 288 человек, из них диагноз "пневмония" у 188 человек. На карантине на дому наблюдаются 1829 пациентов, из них подтверждённых случаев коронавируса - 630.

Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.