https://ria.ru/20200722/1574693248.html
В Тамбовской области выявили 42 новых случая заражения коронавирусом
Коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 42 пациентов в Тамбовской области, скончались два человека, сообщила администрация региона. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T09:35
2020-07-22T09:35
распространение нового коронавируса
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здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, тамбовская область
ВОРОНЕЖ, 22 июл - РИА Новости. Коронавирусная инфекция
за сутки подтвердилась у 42 пациентов в Тамбовской области
, скончались два человека, сообщила администрация региона.
"Из них (заболевших): 17 мужчин, 24 женщины, 1 ребёнок (мальчик 10 лет). Возраст заболевших (взрослых – ред.) от 21 до 80 лет. Прибывших из других регионов нет, 42 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.
Количество подтвержденных случаев коронавируса выросло в регионе до 5649, из них 1990 без клинических проявлений.
Выздоровели 4598 человек, в том числе 2122 выписаны из стационара, 2576 сняты с амбулаторного наблюдения на дому.
"Умерли 33", - говорится в сообщении.
По данным на 21 июля, в регионе умер 31 человек с COVID-19.
На госпитализации сейчас находятся 288 человек, из них диагноз "пневмония" у 188 человек. На карантине на дому наблюдаются 1829 пациентов, из них подтверждённых случаев коронавируса - 630.
Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.