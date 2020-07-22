WSJ: Facebook проверит работу алгоритмов на предмет расовой дискриминации

Команды разработчиков, которые будут заниматься вопросами "равноправия и инклюзивности", были созданы в самой компании Facebook и в принадлежащем ей приложении Instagram. Как отмечает издание, эксперты намерены проверить, как алгоритмы компании, в частности, системы машинного обучения, влияют на представителей национальных меньшинств.