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WSJ: Facebook проверит работу алгоритмов на предмет расовой дискриминации
Компания Facebook намерена проверить, может ли работа действующих в социальных сетях алгоритмов привести к дискриминации по расовому признаку, и исправить эти... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T09:31
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353
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facebook, марк цукерберг, технологии, в мире

WSJ: Facebook проверит работу алгоритмов на предмет расовой дискриминации

09:31 22.07.2020
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© AP Photo / Noah BergerСтенд Facebook на ежегодной конференции для разработчиков F8 в Сан-Хосе, штат Калифорния
Стенд Facebook на ежегодной конференции для разработчиков F8 в Сан-Хосе, штат Калифорния
© AP Photo / Noah Berger
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Компания Facebook намерена проверить, может ли работа действующих в социальных сетях алгоритмов привести к дискриминации по расовому признаку, и исправить эти недочеты, сообщает газета Wall Steet Journal со ссылкой на лиц, знакомых с ситуацией.
Команды разработчиков, которые будут заниматься вопросами "равноправия и инклюзивности", были созданы в самой компании Facebook и в принадлежащем ей приложении Instagram. Как отмечает издание, эксперты намерены проверить, как алгоритмы компании, в частности, системы машинного обучения, влияют на представителей национальных меньшинств.
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"Движение за расовую справедливость имеет очень важное значение для нашей компании", - заявил представитель Instagram Вишал Шах. "Любая предвзятость в наших системах и правилах мешает тому, чтобы предоставлять платформу для самовыражения всем людям", - добавил он.
Facebook - одна из крупнейших социальных сетей в мире. Была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.
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