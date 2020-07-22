https://ria.ru/20200722/1574693032.html
В Минэкономразвития рассказали о льготных микрозаймах бизнесу
Микрофинансовые организации (МФО) в рамках антикризисных программ РФ предоставили малому и среднему бизнесу льготные микрозаймы на сумму 5,7 миллиарда рублей,... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T09:28
2020-07-22T09:28
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
экономика
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости.
Микрофинансовые организации (МФО) в рамках антикризисных программ РФ предоставили малому и среднему бизнесу льготные микрозаймы на сумму 5,7 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба Минэкономразвития
в среду.
"Микрофинансовые организации за период действия ограничительных мер предоставили предприятиям льготные микрозаймы на сумму 5,7 миллиарда рублей, а региональные гарантийные организации выдали поручительства по льготной ставке на сумму 6,6 миллиарда рублей, по которым субъектам МСП удалось привлечь средства на общую сумму 24,7 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Кроме этого, МФО предоставили отсрочки по 7,3 тысячи действующих микрозаймов на сумму 7,6 миллиарда рублей. Также субъекты МСП были освобождены от уплаты процентов и основного долга без переноса на последующие периоды на сумму 541,1 миллиона рублей.
Объем кредитов, займов при поддержке РГО, которые были реструктуризированы в рамках реализации антикризисных мер, составил 10,4 миллиарда рублей.