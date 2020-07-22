В Иерусалиме на акции протеста задержали более 30 человек

В ночь на пятницу правительство Израиля утвердило новые поправки к ограничительным мерам по коронавирусу, в частности, начиная с вечера 17 июля в стране должны были закрыть спортзалы, бассейны и танцевальные студии. Рестораны смогут работать только на вынос с 21 июля. С 24 июля будет запрещено пребывание на пляжах.