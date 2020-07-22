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В Иерусалиме на акции протеста задержали более 30 человек
Более 30 человек были задержаны за нарушение порядка на акции протеста в Иерусалиме, сообщает полиция Израиля. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T09:28
кнессет израиля
биньямин нетаньяху
иерусалим
израиль
в мире
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РИА Новости
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353
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кнессет израиля, биньямин нетаньяху, иерусалим, израиль, в мире

В Иерусалиме на акции протеста задержали более 30 человек

09:28 22.07.2020
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© РИА Новости / Амит Шааль / Перейти в фотобанкИерусалим
Иерусалим
© РИА Новости / Амит Шааль
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Иерусалим. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 22 июл - РИА Новости. Более 30 человек были задержаны за нарушение порядка на акции протеста в Иерусалиме, сообщает полиция Израиля.
"В Иерусалиме на протестах были задержаны 34 человека", - сообщил РИА Новости представитель полиции Израиля Михаил Зингерман.
Тель-Авив
18 июля, 23:29
В Израиле начались антиправительственные демонстрации
Как сообщила пресс-служба полиции, задержанные подозреваются в "нарушении общественного порядка и нападении на сотрудников полиции".
По информации израильских СМИ, в акции протеста во вторник вечером приняли участие несколько тысяч человек. Часть из них требовала отставки премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из-за судебного процесса в отношении него. Вторая часть протестующих выступила против недавних намерений правительства ограничить работу ресторанов из-за коронавируса.
В ночь на пятницу правительство Израиля утвердило новые поправки к ограничительным мерам по коронавирусу, в частности, начиная с вечера 17 июля в стране должны были закрыть спортзалы, бассейны и танцевальные студии. Рестораны смогут работать только на вынос с 21 июля. С 24 июля будет запрещено пребывание на пляжах.
При этом в понедельник комиссия Кнессета по коронавирусу постановила, что пляжи и бассейны будут открыты по выходным. Во вторник комиссия отменила решение правительства о закрытии ресторанов - они продолжат работу с учётом ограничений.
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Кнессет ИзраиляБиньямин НетаньяхуИерусалимИзраильВ мире
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