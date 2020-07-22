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В московском центре "Вороновское" лечатся более 210 пациентов с COVID-19
Более 210 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от коронавируса, сообщил главврач центра Сергей Переходов. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T09:21
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В московском центре "Вороновское" лечатся более 210 пациентов с COVID-19

09:21 22.07.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевАвтомобили скорой помощи у московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Автомобили скорой помощи у московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское
© РИА Новости / Илья Питалев
Автомобили скорой помощи у московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское". Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Более 210 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от коронавируса, сообщил главврач центра Сергей Переходов.
"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 22 июля состоит на лечении 214 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 208, подтверждённых с COVID – 214, с кислородной поддержкой – 159, на ИВЛ – шесть", - написал он в Facebook.
Главврач отметил, что за сутки поступил 21 пациент, 23 выписаны.
"Вчера умерла женщина в возрасте 83 лет с положительным COVID", - добавил Переходов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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