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Детеныши редкого красного пестрого питона появились в Московском зоопарке
Детеныши редкого красного пестрого питона появились в Московском зоопарке, всего вылупились семь малышей, сообщили в пресс-службе зоопарка. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T10:31
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туризм, новости - туризм, московский зоопарк, москва, вьетнам, таиланд, индонезия, общество

Детеныши редкого красного пестрого питона появились в Московском зоопарке

09:19 22.07.2020 (обновлено: 10:31 22.07.2020)
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© Фото : Московский зоопаркДетеныш красного пестрого питона, появившийся в Московском зоопарке
Детеныш красного пестрого питона, появившийся в Московском зоопарке
© Фото : Московский зоопарк
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Детеныши редкого красного пестрого питона появились в Московском зоопарке, всего вылупились семь малышей, сообщили в пресс-службе зоопарка.
"Самка пестрого питона сделала кладку еще в мае, и вот буквально на днях из нее начали появляться детеныши – всего вылупились семь малышей. Их длина пока не более 30 сантиметров, а пол будет известен только после первой линьки, когда змейки чуть-чуть подрастут", - рассказали в зоопарке.
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В пресс-службе рассказали, что в условиях зоопарка подготовить змей к размножению довольно сложно. Вначале сотрудники имитируют сезон дождей: в террариумах понижается температура, повышается влажность, после этого самца и самку ссаживают.
"Самец и самка – родители маленьких питончиков – также родились в зоопарке в 2013 году. Для самки – это первая кладка. Увидеть маму-питона можно уже сейчас - на выставке "Удивительный мир рептилий". А спустя пару месяцев к ней вполне могут присоединиться некоторые из ее уже немного подросших отпрысков", - добавили в зоопарке.
Красный питон – это яйцекладущая змея. Самка откладывает от четырех до 28 яиц. Обычно через 75 дней из яиц появляются молодые питоны.
Красный пёстрый питон — редкий вид змей из семейства питонов, обитающий в Таиланде, Вьетнаме, на западе Малайзии и в Индонезии. Населяет пестрый питон горные и долинные дождевые леса и плантации.
Эти редкие питоны давно содержатся в Московском зоопарке и успешно размножаются.
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