МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Детеныши редкого красного пестрого питона появились в Московском зоопарке, всего вылупились семь малышей, сообщили в пресс-службе зоопарка.

"Самка пестрого питона сделала кладку еще в мае, и вот буквально на днях из нее начали появляться детеныши – всего вылупились семь малышей. Их длина пока не более 30 сантиметров, а пол будет известен только после первой линьки, когда змейки чуть-чуть подрастут", - рассказали в зоопарке.

В пресс-службе рассказали, что в условиях зоопарка подготовить змей к размножению довольно сложно. Вначале сотрудники имитируют сезон дождей: в террариумах понижается температура, повышается влажность, после этого самца и самку ссаживают.

"Самец и самка – родители маленьких питончиков – также родились в зоопарке в 2013 году. Для самки – это первая кладка. Увидеть маму-питона можно уже сейчас - на выставке "Удивительный мир рептилий". А спустя пару месяцев к ней вполне могут присоединиться некоторые из ее уже немного подросших отпрысков", - добавили в зоопарке.

Красный питон – это яйцекладущая змея. Самка откладывает от четырех до 28 яиц. Обычно через 75 дней из яиц появляются молодые питоны.

Красный пёстрый питон — редкий вид змей из семейства питонов, обитающий в Таиланде Вьетнаме , на западе Малайзии и в Индонезии . Населяет пестрый питон горные и долинные дождевые леса и плантации.