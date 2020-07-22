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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200722/1574692592.html
В Подмосковье число излечившихся от коронавируса превысило 44,1 тысячи
Более 44,1 тысячи пациентов вылечили от коронавируса в Московской области за время пандемии, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T09:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569235448_0:0:2655:1494_1400x0_80_0_0_aff9c3ee828068e18acdb26c3981a74d.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье число излечившихся от коронавируса превысило 44,1 тысячи

09:19 22.07.2020
249
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Более 44,1 тысячи пациентов вылечили от коронавируса в Московской области за время пандемии, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 региона.
"Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 44 162 заболевших", - говорится в сообщении.
Уточняется, что за сутки из больниц региона выписали ещё 243 выздоровевших от COVID-19 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)Общество
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