Зеленский рассказал о разговоре с захватившим автобус в Луцке

Зеленского предупредили, что злоумышленник говорит со всеми не больше 10-15 секунд. "Сначала надо было оценить его требования, оценить, насколько он адекватный человек. Параллельно мы имели перерывы во встрече с президентом Швейцарии, она все понимала. Мы держали под контролем все, что происходит, потому что были действительно немного непонятные требования, из-за чего это происходит - надо было понять. Затем появилась еще информация о минировании не только этого автобуса, а что в Луцке есть еще такие места", - пояснил президент.