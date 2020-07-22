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Зеленский рассказал о разговоре с захватившим автобус в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разговаривал с мужчиной, захватившим 13 заложников в автобусе в Луцке, около 10 минут, и рассказал, почему от... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T11:09
захват заложников в луцке
кирилл тимошенко
владимир зеленский
украина
в мире
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"...если мы можем не рисковать жизнью хотя бы одного человека, то... я с такими принципами живу, жил и буду жить", - сказал Зеленский. Видимо Донбасс не входит в принципы г-на Зеленского.
65
Применил бы этот алгоритм в переговорах с Донбассом. Люди тоже перестали бы гибнуть.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571341846_0:134:2587:1589_1400x0_80_0_0_e8387780fd83c79123d9f1b7be1ee6c0.jpg
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РИА Новости
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60
захват заложников в луцке, кирилл тимошенко, владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский рассказал о разговоре с захватившим автобус в Луцке

09:16 22.07.2020 (обновлено: 11:09 22.07.2020)
39116
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
КИЕВ, 22 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разговаривал с мужчиной, захватившим 13 заложников в автобусе в Луцке, около 10 минут, и рассказал, почему от штурма было решено отказаться.
Во вторник мужчина с взрывчаткой и оружием захватил автобус в центре Луцка. После дня переговоров он сдался правоохранителям, все 13 заложников освобождены, никто из них не пострадал. Злоумышленнику инкриминируют четыре статьи, в том числе "теракт". Переломный момент в операции по освобождению заложников наступил после выполнения Зеленским требования злоумышленника - президент призвал украинцев посмотреть фильм "Земляне". Замглавы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что глава государства говорил с захватившим заложников мужчиной примерно 15 минут.
"Мы с ним говорили 7-10 минут. Мы договорились, что он сделает первый шаг. Он отпустит нескольких наших людей. Я попросил его отпустить раненого, беременную женщину и ребенка. Он сказал, что раненого нет, что это был блеф. Поэтому договорились, что он отпустит трех человек и я после этого запишу видео. После того как видео выйдет в соцсети, он через полчаса выпускает всех людей. Примерно так и произошло: 30-40 минут, и он отпустил заложников… Если мы можем что-то делать без штурма, если мы можем не рисковать жизнью хотя бы одного человека, то... я с такими принципами живу, жил и буду жить", - сказал Зеленский в видеокомментарии, опубликованном изданием "Украинская правда".
Зеленского предупредили, что злоумышленник говорит со всеми не больше 10-15 секунд. "Сначала надо было оценить его требования, оценить, насколько он адекватный человек. Параллельно мы имели перерывы во встрече с президентом Швейцарии, она все понимала. Мы держали под контролем все, что происходит, потому что были действительно немного непонятные требования, из-за чего это происходит - надо было понять. Затем появилась еще информация о минировании не только этого автобуса, а что в Луцке есть еще такие места", - пояснил президент.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 00:31
Немецкие СМИ оценили действия Зеленского по ситуации в Луцке
По его словам, в течение девяти часов с захватившим заложников разговаривали все, от психологов до переговорщиков, но он хотел только выполнения своих требований.
"Предлагали сразу сделать спецоперацию, которая мы с вами не знаем, чем бы закончилась. То есть это был бы штурм быстрый, я уверен, что он был бы результативным, но всегда есть опасность, что могут погибнуть люди, кто-то может погибнуть, какое-то количество, и это очень опасно", - заявил Зеленский.
948243631
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Захват заложников в ЛуцкеКирилл ТимошенкоВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
"...если мы можем не рисковать жизнью хотя бы одного человека, то... я с такими принципами живу, жил и буду жить", - сказал Зеленский. Видимо Донбасс не входит в принципы г-на Зеленского.
22 июля, 10:18
ttalmv
5600009
Применил бы этот алгоритм в переговорах с Донбассом. Люди тоже перестали бы гибнуть.
22 июля, 10:08
BBoris
4920014
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