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Названа причина тропических ливней в российских регионах
Причиной тропических ливней в российских регионах стало вторжение прохладного и влажного атлантического воздуха, заявили в центре погоды "Фобос". РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T11:34
республика башкортостан
центр "фобос"
уфа
краснодар
оренбургская область
общество
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республика башкортостан
уфа
краснодар
оренбургская область
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Город в Свердловской области чуть не смыло водой
Паводок, вызванный обильными осадками, разрушил мосты и жилые дома в городе Нижние Серги Свердловской области. Всего пострадало около 200 зданий, где проживали порядка 550 человек. Поток воды уносил гаражи и автомобили. Шквалистый ветер валил деревья. Сейчас вода ушла, спасатели ликвидируют последствия ЧС. По поручению Владимира Путина глава МЧС Евгений Зиничев вылетел в регион.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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республика башкортостан, центр "фобос", уфа, краснодар, оренбургская область, общество

Названа причина тропических ливней в российских регионах

09:14 22.07.2020 (обновлено: 11:34 22.07.2020)
4388
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПрохожие на подтопленной после мощного ливня улице Переходной в центре Краснодара
Прохожие на подтопленной после мощного ливня улице Переходной в центре Краснодара
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Прохожие на подтопленной после мощного ливня улице Переходной в центре Краснодара. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Причиной тропических ливней в российских регионах стало вторжение прохладного и влажного атлантического воздуха, заявили в центре погоды "Фобос".
По прогнозам синоптиков, фронтальная волна, которая развилась в системе холодного фронта, в среду сместится на север и вольется в основную циркуляцию вихря. После этого погода на юге России пойдет на поправку, а самые экстремальные ливни ожидаются на Южном Урале — в эпицентре стихии окажутся Башкирия и Оренбуржье.
Помимо дождей в Предуралье, придет похолодание. Так, в Уфе к четвергу столбик термометра опустится до плюс 20 градусов, что почти на шесть градусов ниже нормы.
В южных регионах эксперты прогнозируют возвращение жары. В Краснодаре сегодня ожидается до 31-32 градусов жары, а в выходные температура будет достигать плюс 33-35 градусов.
В начале недели паводок, вызванный обильными осадками, разрушил мосты и жилые дома в городе Нижние Серги Свердловской области. Всего пострадало около 200 зданий, где проживали более 500 человек. На территории города был введен режим ЧС.
932623517
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Республика БашкортостанЦентр "Фобос"УфаКраснодарОренбургская областьОбщество
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