https://ria.ru/20200722/1574692360.html
Названа причина тропических ливней в российских регионах
Причиной тропических ливней в российских регионах стало вторжение прохладного и влажного атлантического воздуха, заявили в центре погоды "Фобос". РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T09:14
2020-07-22T11:34
республика башкортостан
центр "фобос"
уфа
краснодар
оренбургская область
общество
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2
республика башкортостан
уфа
краснодар
оренбургская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Город в Свердловской области чуть не смыло водой
Паводок, вызванный обильными осадками, разрушил мосты и жилые дома в городе Нижние Серги Свердловской области. Всего пострадало около 200 зданий, где проживали порядка 550 человек. Поток воды уносил гаражи и автомобили. Шквалистый ветер валил деревья. Сейчас вода ушла, спасатели ликвидируют последствия ЧС. По поручению Владимира Путина глава МЧС Евгений Зиничев вылетел в регион.
2020-07-22T09:14
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика башкортостан, центр "фобос", уфа, краснодар, оренбургская область, общество