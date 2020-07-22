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Около 200 студентов из Узбекистана вывезли из Сибири в Ташкент
Спецрейс авиакомпании Uzbekistan Airways в среду доставил из Новосибирска в Ташкент около 200 студентов из Узбекистана, обучающихся в вузах Сибирского... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T09:13
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Около 200 студентов из Узбекистана вывезли из Сибири в Ташкент

09:13 22.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАудитория в университете
Аудитория в университете
© РИА Новости / Илья Питалев
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ТАШКЕНТ, 22 июл – РИА Новости. Спецрейс авиакомпании Uzbekistan Airways в среду доставил из Новосибирска в Ташкент около 200 студентов из Узбекистана, обучающихся в вузах Сибирского федерального округа (СФО), сообщили РИА Новости в оперштабе при кабмине страны.
Власти Узбекистана с 16 марта приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников организуются вывозные спецрейсы на родину. Ранее в соцсетях было размещено видео студентов из Узбекистана, обучающихся в СФО, где они обращаются к премьер-министру страны Абдулле Арипову с просьбой организовать для них чартерный рейс домой.
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"Спецрейс Uzbekistan Airways сегодня доставил из Новосибирска в Ташкент около 200 студентов, обучающихся в вузах Сибирского федерального округа Российской федерации", - сказал представитель оперштаба. По его словам, все прибывшие помещены на двухнедельный карантин в специально отведенном учреждении в соответствии с правилами санитарно-эпидемиологического надзора при COVID-19.
Студенты в своем обращении уточняли, что руководство вузов СФО, где они учатся, разрешило им в связи с пандемией COVID-19 продолжить обучение в следующем учебном году в дистанционном формате на родине.
По данным министерства транспорта Узбекистана, с марта вывозными рейсами из зарубежных стран в республику вернулись более 30 тысяч соотечественников, в том числе более 13 тысяч из России, из Узбекистана в РФ – более 3,6 тысячи россиян. Ранее оперштаб при кабмине страны сообщал об организации с 22 июля по 2 августа еще 18 чартерных вывозных авиарейсов, в том числе семи - из России. В первую очередь, на спецрейсы регистрируются пожилые граждане, лица, имеющие проблемы со здоровьем, беременные женщины и женщины с грудными детьми.
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Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Абдулла АриповКоронавирусыТашкентНовосибирскУзбекистанОбщество
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