Около 200 студентов из Узбекистана вывезли из Сибири в Ташкент

ТАШКЕНТ, 22 июл – РИА Новости. Спецрейс авиакомпании Uzbekistan Airways в среду доставил из Спецрейс авиакомпании Uzbekistan Airways в среду доставил из Новосибирска Ташкент около 200 студентов из Узбекистана , обучающихся в вузах Сибирского федерального округа (СФО), сообщили РИА Новости в оперштабе при кабмине страны.

Власти Узбекистана с 16 марта приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса . Для иностранных граждан и соотечественников организуются вывозные спецрейсы на родину. Ранее в соцсетях было размещено видео студентов из Узбекистана, обучающихся в СФО, где они обращаются к премьер-министру страны Абдулле Арипову с просьбой организовать для них чартерный рейс домой.

"Спецрейс Uzbekistan Airways сегодня доставил из Новосибирска в Ташкент около 200 студентов, обучающихся в вузах Сибирского федерального округа Российской федерации", - сказал представитель оперштаба. По его словам, все прибывшие помещены на двухнедельный карантин в специально отведенном учреждении в соответствии с правилами санитарно-эпидемиологического надзора при COVID-19.

Студенты в своем обращении уточняли, что руководство вузов СФО, где они учатся, разрешило им в связи с пандемией COVID-19 продолжить обучение в следующем учебном году в дистанционном формате на родине.

По данным министерства транспорта Узбекистана, с марта вывозными рейсами из зарубежных стран в республику вернулись более 30 тысяч соотечественников, в том числе более 13 тысяч из России, из Узбекистана в РФ – более 3,6 тысячи россиян. Ранее оперштаб при кабмине страны сообщал об организации с 22 июля по 2 августа еще 18 чартерных вывозных авиарейсов, в том числе семи - из России. В первую очередь, на спецрейсы регистрируются пожилые граждане, лица, имеющие проблемы со здоровьем, беременные женщины и женщины с грудными детьми.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.