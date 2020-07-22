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В провинции Хубэй эвакуировали более восьми тысяч человек из-за оползня
Власти китайской провинции Хубэй после схода оползня эвакуировали в безопасные места более восьми тысяч местных жителей, сообщений о погибших или пострадавших... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T09:07
2020-07-22T09:07
хубэй
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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хубэй, в мире
ПЕКИН, 22 июл – РИА Новости.
Власти китайской провинции Хубэй
после схода оползня эвакуировали в безопасные места более восьми тысяч местных жителей, сообщений о погибших или пострадавших не поступало.
Оползень сошел в городском уезде Эньши в Эньши-Туцзя-Мяоском автономном округе во вторник из-за не прекращающихся в этом регионе ливней и наводнений. Большой объем камней, песка и глины обрушился в реку Цинцзян, в результате чего образовалось завальное озеро, уровень воды в нем быстро поднялся и возникла угроза затопления населенных пунктов, расположенных вниз по течению.
"Все люди, оказавшиеся в зоне бедствия, были успешно эвакуированы, в общей сложности в безопасные места перевезены 8397 человек. Эвакуация была проведена своевременно, никто не пострадал", - сообщил на пресс-конференции мэр Эньши Су Юн.
Власти также отметили, что угроза прорыва образовавшегося завального озера постепенно сокращается, так как уровень воды вверх по течению заметно снизился.