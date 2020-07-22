В провинции Хубэй эвакуировали более восьми тысяч человек из-за оползня

Оползень сошел в городском уезде Эньши в Эньши-Туцзя-Мяоском автономном округе во вторник из-за не прекращающихся в этом регионе ливней и наводнений. Большой объем камней, песка и глины обрушился в реку Цинцзян, в результате чего образовалось завальное озеро, уровень воды в нем быстро поднялся и возникла угроза затопления населенных пунктов, расположенных вниз по течению.