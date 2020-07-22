На Украине выявили 829 новых случаев заражения коронавирусом

По состоянию на 22 июля в стране выявлены 60 995 случаев COVID-19, скончались от инфекции 1534 человека. Всего выздоровели 33 172 человека, в том числе 973 за минувшие сутки, такие цифры приводятся на сайте системы мониторинга СНБО.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в среду сообщил, что за минувшие сутки наличие коронавирусной инфекции было подтверждено у 75 детей и 83 медработников. "Всего за время пандемии COVID-19 был зафиксирован у 4 329 детей и 8 103 медработников", - заявил Степанов на брифинге.