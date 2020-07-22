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Распространение нового коронавируса
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На Украине выявили 829 новых случаев заражения коронавирусом
Число выявленных случаев коронавируса на Украине за сутки выросло на 829, до 60 995, умерли еще 16 человек, сообщила в среду система мониторинга распространения РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T09:49
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
киев
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, воз, киев, украина, в мире

На Украине выявили 829 новых случаев заражения коронавирусом

09:07 22.07.2020 (обновлено: 09:49 22.07.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова
© РИА Новости / Стрингер
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Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова. Архивное фото
КИЕВ, 22 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса на Украине за сутки выросло на 829, до 60 995, умерли еще 16 человек, сообщила в среду система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны.
По состоянию на 22 июля в стране выявлены 60 995 случаев COVID-19, скончались от инфекции 1534 человека. Всего выздоровели 33 172 человека, в том числе 973 за минувшие сутки, такие цифры приводятся на сайте системы мониторинга СНБО.
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса на Украине
21 июля, 08:59Распространение нового коронавируса
На Украине выявили 673 новых случая заражения коронавирусом
Больше всего случаев инфицирования COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (132), Львовской (124), Ивано-Франковской (78) и Закарпатской областях (60).
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в среду сообщил, что за минувшие сутки наличие коронавирусной инфекции было подтверждено у 75 детей и 83 медработников. "Всего за время пандемии COVID-19 был зафиксирован у 4 329 детей и 8 103 медработников", - заявил Степанов на брифинге.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,5 миллиона случаев заражения, свыше 607 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗКиевУкраинаВ мире
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