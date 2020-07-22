https://ria.ru/20200722/1574691907.html
В Алтайском крае выявили 183 новых случая заражения коронавирусом
Более 180 новых зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки, число инфицированных составило 7941 человек, сообщают в региональном оперштабе. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T09:03
2020-07-22T09:03
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здоровье - общество
алтайский край
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_0:0:2960:1664_1400x0_80_0_0_0191f5ce4844bbc75701f56dae3722d9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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БАРНАУЛ, 22 июл - РИА Новости.
Более 180 новых зараженных коронавирусом
выявили в Алтайском крае
за сутки, число инфицированных составило 7941 человек, сообщают в региональном оперштабе.
"На 22 июля в Алтайском крае зарегистрировано 183 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией… Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 7941 человека, в том числе 767 детей до 17 лет включительно... Тяжелобольных на сегодня - 112, на аппарате ИВЛ - 36", - говорится в сообщении.
Лечение продолжают 2457 человек, 1121 пациентов находятся в больницах, 1336 - на дому.
"Скончались за весь период 166 человек (за сутки 4 человека: 2 – COVID-19, - 2- иные причины), в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 68 человек; иные причины смерти – 95 человек; на экспертизе – 3 человека", - уточняют в оперштабе.
Всего выздоровели 5318 человек (4844 взрослых, 474 ребенка). За прошедшие сутки лечение завершили 311 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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