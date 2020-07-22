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В Алтайском крае выявили 183 новых случая заражения коронавирусом
Более 180 новых зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки, число инфицированных составило 7941 человек, сообщают в региональном оперштабе. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T09:03
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В Алтайском крае выявили 183 новых случая заражения коронавирусом

09:03 22.07.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
БАРНАУЛ, 22 июл - РИА Новости. Более 180 новых зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки, число инфицированных составило 7941 человек, сообщают в региональном оперштабе.
"На 22 июля в Алтайском крае зарегистрировано 183 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией… Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 7941 человека, в том числе 767 детей до 17 лет включительно... Тяжелобольных на сегодня - 112, на аппарате ИВЛ - 36", - говорится в сообщении.
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Лечение продолжают 2457 человек, 1121 пациентов находятся в больницах, 1336 - на дому.
"Скончались за весь период 166 человек (за сутки 4 человека: 2 – COVID-19, - 2- иные причины), в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 68 человек; иные причины смерти – 95 человек; на экспертизе – 3 человека", - уточняют в оперштабе.
Всего выздоровели 5318 человек (4844 взрослых, 474 ребенка). За прошедшие сутки лечение завершили 311 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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