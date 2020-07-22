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Источники: военным ВВС Индии запретили состоять в группах в WhatsApp
Военным ВВС Индии запретили состоять в группах в мессенджере WhatsApp из-за опасений об уязвимости приложения, сообщили РИА Новости источники в министерстве... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T09:03
министерство обороны индии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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министерство обороны индии, whatsapp inc., индия, технологии, безопасность, в мире

Источники: военным ВВС Индии запретили состоять в группах в WhatsApp

09:03 22.07.2020
276
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера WhatsApp
Логотип мессенджера WhatsApp
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
НЬЮ-ДЕЛИ, 22 июл - РИА Новости. Военным ВВС Индии запретили состоять в группах в мессенджере WhatsApp из-за опасений об уязвимости приложения, сообщили РИА Новости источники в министерстве обороны Индии.
По словам источников, в соответствии с новым приказом приложение по-прежнему можно использовать для общения не в группах.
"Военно-воздушные силы Индии (IAF) издали приказ, запрещающий членам состоять в группах в WhatsApp. Однако IAF разрешили индивидуальное использование приложения WhatsApp... Решение было принято на основании рекомендаций CERT (группы реагирования на связанные с компьютерами чрезвычайные ситуации) на основании угроз безопасности и уязвимостей", - сообщили источники.
Ранее армия Индии приказала офицерам и солдатам удалить 89 приложений со своих мобильных телефонов, в частности Facebook, Instagram, Tinder, PUBG и многие другие, ссылаясь на проблемы безопасности и утечку конфиденциальных данных. В список запрещенных попали и те 59 приложений, которые были ранее запрещены правительством Индии. В свою очередь МВД Индии запретило своим бывшим и действующим сотрудникам использование сети Facebook.
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