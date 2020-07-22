Источники: военным ВВС Индии запретили состоять в группах в WhatsApp

По словам источников, в соответствии с новым приказом приложение по-прежнему можно использовать для общения не в группах.

Власти Индии в конце июня запретили использование в том числе китайской социальной сети TikTok, браузера UC Browser, мессенджера WeChat. Как отмечалось в заявлении правительства, в список попали приложения, "наносящие вред суверенитету и целостности Индии, обороноспособности Индии, безопасности государства и общественного порядка".