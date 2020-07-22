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ВДНХ отметит день рождения в первых числах августа
Творческие, танцевальные и спортивные праздничные мероприятия пройдут на ВДНХ 1 и 2 августа в честь 81-го дня рождения выставки, сообщается на сайте мэра Москвы РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T09:00
центр "космонавтика и авиация"
наталья сергунина
москва
ссср
общество
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москва
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572770660_0:332:3051:2048_1400x0_80_0_0_ff64c95eda296f4433bd779d98656b01.jpg
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
центр "космонавтика и авиация", наталья сергунина, москва, ссср, общество

ВДНХ отметит день рождения в первых числах августа

09:00 22.07.2020
166
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосетители ВДНХ гуляют у фонтанов
Посетители ВДНХ гуляют у фонтанов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Посетители ВДНХ гуляют у фонтанов. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Творческие, танцевальные и спортивные праздничные мероприятия пройдут на ВДНХ 1 и 2 августа в честь 81-го дня рождения выставки, сообщается на сайте мэра Москвы в среду.
Главная выставка страны отметит 81-летие в первые выходные августа. События праздника разделены на три темы: "Территория реального движения", "Территория реальных эмоций" и "Территория реальных знаний".
Отдыхающие на территории парка ВДНХ в Москве
13 июля, 14:30
В Москве на ВДНХ возобновились экскурсии
"В первые выходные августа ВДНХ исполняется 81 год. Готовится яркая и действительно насыщенная программа. Посетителей ждут мастер-классы и экскурсии, спортивные соревнования и открытые тренировки, кинопоказы и перформансы — всего больше 80 праздничных событий", - цитирует сайт заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.
Согласно сообщению, на ВДНХ будет работать несколько спортивных зон: в ландшафтном парке пройдут занятия йогой, на веранде Дома культуры можно будет разучить базовые движения современных, латиноамериканских танцев, а также танцев народов мира, у павильона №64 можно будет поиграть в уличный баскетбол, а на Третьем Каменском пруду можно будет освоить сапбординг - разновидность серфинга, где помимо доски, сапборда, используют весло.
Отмечается, что на этом же пруду пройдет выступление актеров театра "Эскизы в пространстве" на воде. Кроме того, на ВДНХ пройдет чемпионат Москвы по самокатному спорту, а на стадионе в парке "Останкино" проведут дружеский футбольный матч между сборной ВДНХ и сборной ветеранов СССР.
"Специально ко дню рождения ВДНХ детский юмористический киножурнал "Ералаш" подготовил большую программу. Это актерские мастер-классы ведущего режиссера журнала Марины Сулеймановой, выступление учеников театра-школы "Ералаш" и показ новых сюжетов", - добавляется на сайте.
Также в праздничные выходные откроется VR-кинотеатр 360Max, а в центре "Космонавтика и авиация" пройдут кинопоказы и лекции по истории отечественной и мировой космонавтики.
Помимо этого, посетителей ВДНХ 1 и 2 августа ждет множество экскурсий, лекций и других событий, к примеру, мастер-классы по каллиграфии, рисованию или стрит-арту.
Открытие фонтанов в Москве
29 июня, 10:30
На ВДНХ отреставрируют считавшуюся утраченной скульптуру матроса
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Центр "Космонавтика и авиация"Наталья СергунинаМоскваСССРОбщество
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