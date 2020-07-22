ВДНХ отметит день рождения в первых числах августа

Согласно сообщению, на ВДНХ будет работать несколько спортивных зон: в ландшафтном парке пройдут занятия йогой, на веранде Дома культуры можно будет разучить базовые движения современных, латиноамериканских танцев, а также танцев народов мира, у павильона №64 можно будет поиграть в уличный баскетбол, а на Третьем Каменском пруду можно будет освоить сапбординг - разновидность серфинга, где помимо доски, сапборда, используют весло.