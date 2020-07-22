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Суд арестовал наиболее активных участников беспорядков на Амурском ГПЗ
Благовещенский городской суд заключил под стражу до 20 сентября всех 11 наиболее активных участников массовых беспорядков на Амурском газоперерабатывающем... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T09:36
благовещенский городской суд
амурский гпз
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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благовещенский городской суд, амурский гпз, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

Суд арестовал наиболее активных участников беспорядков на Амурском ГПЗ

08:59 22.07.2020 (обновлено: 09:36 22.07.2020)
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Рабочие в офисе компании-подрядчика на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ). Кадр видео
Рабочие в офисе компании-подрядчика на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ). Кадр видео
Рабочие в офисе компании-подрядчика на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ). Кадр видео. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 июл - РИА Новости. Благовещенский городской суд заключил под стражу до 20 сентября всех 11 наиболее активных участников массовых беспорядков на Амурском газоперерабатывающем заводе (АГПЗ), сообщил РИА Новости пресс-секретарь Александр Воронин.
СК 20 июля проинформировал о задержании 11 наиболее активных участников массовых беспорядков на АГПЗ и об избрании для двоих из них меры пресечения в виде заключения под стражу. Как сообщил РИА Новости в среду старший помощник руководителя СУСК РФ по Амурской области Алексей Лубинский, сегодня суд арестовал еще шестерых, все проходящие по делу - граждане Узбекистана.
"Суд избрал меру пресечения еще для троих человек - арест на два месяца", - сказал Воронин. Для всех 11 фигурантов срок нахождения в СИЗО установлен до 20 сентября.
Видео с кадрами погрома, устроенного строителями, опубликовало 13 июля региональное информационное агентство skaner28. На кадрах толпа мужчин в спецодежде и масках идет по коридору офисного здания и с криками и руганью крушит мебель. Прокуратура предварительно установила, что работники требовали увеличить заработную плату. По данным СК, конфликт возник из-за возмещения оплаты трудового патента. Возбуждено два уголовных дела по статьям "Хулиганство" и "Массовые беспорядки".
Позднее в пресс-центре АГПЗ сообщили, что финансовые разногласия между турецкой компанией-подрядчиком и строителями из Узбекистана урегулированы. В прокуратуре отмечали, что сотрудникам АГПЗ вернут удержанные из зарплаты 14 миллионов рублей.
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Благовещенский городской судАмурский ГПЗСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
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