Суд арестовал наиболее активных участников беспорядков на Амурском ГПЗ

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 июл - РИА Новости. Благовещенский городской суд заключил под стражу до 20 сентября всех 11 наиболее активных участников массовых беспорядков на Амурском газоперерабатывающем заводе (АГПЗ), сообщил РИА Новости пресс-секретарь Александр Воронин.

СК 20 июля проинформировал о задержании 11 наиболее активных участников массовых беспорядков на АГПЗ и об избрании для двоих из них меры пресечения в виде заключения под стражу. Как сообщил РИА Новости в среду старший помощник руководителя СУСК РФ по Амурской области Алексей Лубинский, сегодня суд арестовал еще шестерых, все проходящие по делу - граждане Узбекистана.

"Суд избрал меру пресечения еще для троих человек - арест на два месяца", - сказал Воронин. Для всех 11 фигурантов срок нахождения в СИЗО установлен до 20 сентября.

Видео с кадрами погрома, устроенного строителями, опубликовало 13 июля региональное информационное агентство skaner28. На кадрах толпа мужчин в спецодежде и масках идет по коридору офисного здания и с криками и руганью крушит мебель. Прокуратура предварительно установила, что работники требовали увеличить заработную плату. По данным СК, конфликт возник из-за возмещения оплаты трудового патента. Возбуждено два уголовных дела по статьям "Хулиганство" и "Массовые беспорядки".