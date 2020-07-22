https://ria.ru/20200722/1574691653.html
Суд арестовал наиболее активных участников беспорядков на Амурском ГПЗ
Благовещенский городской суд заключил под стражу до 20 сентября всех 11 наиболее активных участников массовых беспорядков на Амурском газоперерабатывающем... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T08:59
2020-07-22T09:36
благовещенский городской суд
амурский гпз
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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благовещенский городской суд, амурский гпз, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 июл - РИА Новости. Благовещенский городской суд
заключил под стражу до 20 сентября всех 11 наиболее активных участников массовых беспорядков на Амурском газоперерабатывающем заводе (АГПЗ), сообщил РИА Новости пресс-секретарь Александр Воронин.
СК
20 июля проинформировал о задержании 11 наиболее активных участников массовых беспорядков на АГПЗ и об избрании для двоих из них меры пресечения в виде заключения под стражу. Как сообщил РИА Новости в среду старший помощник руководителя СУСК РФ по Амурской области Алексей Лубинский, сегодня суд арестовал еще шестерых, все проходящие по делу - граждане Узбекистана.
"Суд избрал меру пресечения еще для троих человек - арест на два месяца", - сказал Воронин. Для всех 11 фигурантов срок нахождения в СИЗО установлен до 20 сентября.
Видео с кадрами погрома, устроенного строителями, опубликовало 13 июля региональное информационное агентство skaner28. На кадрах толпа мужчин в спецодежде и масках идет по коридору офисного здания и с криками и руганью крушит мебель. Прокуратура предварительно установила, что работники требовали увеличить заработную плату. По данным СК, конфликт возник из-за возмещения оплаты трудового патента. Возбуждено два уголовных дела по статьям "Хулиганство" и "Массовые беспорядки".
Позднее в пресс-центре АГПЗ сообщили, что финансовые разногласия между турецкой компанией-подрядчиком и строителями из Узбекистана урегулированы. В прокуратуре отмечали, что сотрудникам АГПЗ вернут удержанные из зарплаты 14 миллионов рублей.