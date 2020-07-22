Пелоси назвала COVID-19 "вирусом Трампа"

"Я думаю комментарии президента сегодня показывают, что он признал допущенные им ошибки… Признал, что это не обман, это пандемия, которая уже стала хуже, до того как станет лучше. Из-за его бездействия. И, фактически, это – вирус Трампа. Если бы он несколько месяцев назад сказал: давайте носить маски, давайте соблюдать социальную дистанцию…больше бы людей последовало его примеру. Вместо того, чтобы показывать плохой пример...", - заявила Пелоси в интервью телеканалу.