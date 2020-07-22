Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200722/1574691611.html
Пелоси назвала COVID-19 "вирусом Трампа"
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в интервью CNN назвала коронавирус "вирусом Трампа". РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T08:58
коронавирус covid-19
нэнси пелоси
дональд трамп
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573794381_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_c9d84075db1e60cf4d39f9709cfc4065.jpg
https://ria.ru/20200628/1573594514.html
https://ria.ru/20200711/1574218488.html
1
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573794381_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_c9d84075db1e60cf4d39f9709cfc4065.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573794381_273:0:3004:2048_1400x0_80_0_0_abde61141b25cb8911dfc498e7f1cd82.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573794381_614:0:2662:2048_1400x0_80_0_0_26d2f7d37ac7a0b5a1feac70930dd229.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, нэнси пелоси, дональд трамп, сша, в мире

Пелоси назвала COVID-19 "вирусом Трампа"

08:58 22.07.2020
922
© AP Photo / Susan WalshСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
© AP Photo / Susan Walsh
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в интервью CNN назвала коронавирус "вирусом Трампа".
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с коронавирусом в США, вероятно, ухудшится: "сначала станет хуже перед тем, как будет лучше". Трамп также призвал всех жителей страны надевать маски, когда невозможно соблюдать социальную дистанцию.
Нэнси Пелоси
28 июня, 19:52
Пелоси обвинила Трампа в игнорировании любых подозрений в адрес России
"Я думаю комментарии президента сегодня показывают, что он признал допущенные им ошибки… Признал, что это не обман, это пандемия, которая уже стала хуже, до того как станет лучше. Из-за его бездействия. И, фактически, это – вирус Трампа. Если бы он несколько месяцев назад сказал: давайте носить маски, давайте соблюдать социальную дистанцию…больше бы людей последовало его примеру. Вместо того, чтобы показывать плохой пример...", - заявила Пелоси в интервью телеканалу.
Ранее Трамп предлагал называть COVID-19 "кунг-флю" или "китайским гриппом".
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
11 июля, 18:18
Пелоси призвала ограничить право президента на помилование
6192003
Обсудить 1
Коронавирус COVID-19Нэнси ПелосиДональд ТрампСШАВ мире
Рекомендуем
Рабочие в офисе компании-подрядчика на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ). Кадр видео
Суд арестовал наиболее активных участников беспорядков на Амурском ГПЗ
ПЦР лаборатория и главный корпус Второй Инфекционной клиническая больницы г. Москвы
В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 115 пациентов с COVID-19
Посетитель разливает водку баре
Названы регионы с самым высоким уровнем алкоголизма
Логотип мессенджера WhatsApp
Источники: военным ВВС Индии запретили состоять в группах в WhatsApp
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Демократы в конгрессе хотят помешать Трампу помиловать самого себя
Прохожие на подтопленной после мощного ливня улице Переходной в центре Краснодара
Названа причина тропических ливней в российских регионах
Журналист, телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев заявил, что Зеленский "открыл врата ада"
Токио
В Токио число заразившихся коронавирусом превысило десять тысяч
Посетители ВДНХ гуляют у фонтанов
ВДНХ отметит день рождения в первых числах августа
Магазин компании Huawei в Пекине
"Китай нанесет удар по Европе": США начали добивать глобализацию
Грин-карта и доллары США
Выигравшие грин-карты, но не попавшие в США россияне судятся с Трампом
Вертолет МИ-8АМТШ-ВН
В России начались летные испытания новейшего штурмового вертолета
Дерматолог осматривает родинку пациентки
Врач развеяла мифы об "опасных" родинках
Автомобиль украинской полиции в Киеве
Полиция Украины усилила меры безопасности в девяти регионах
Не уйду! Дегтярев не намерен покидать пост врио главы Хабаровского края
Дегтярев ответил на призывы уйти с поста врио главы Хабаровского края
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:02ВМФ России получит фрегаты с гиперзвуковым оружием в 2025-2026 годах
02:59Палата представителей одобрила демонтаж статуй конфедератов в Капитолии
02:44США осудили удар афганских ВВС, при котором погибли мирные жители
02:28Врач рассказал, какую пищу следует брать с собой во время путешествий
02:16В РПЦ сообщили о кончине 83-летнего митрополита Евлогия
02:11Степанов: остается еще много вопросов по поводу убийства царской семьи
02:09Главы стран смогут прислать запись выступления для трансляции на ГА ООН
02:06Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе
02:02В Техасе появится новый завод Tesla
01:37В аэропорту бельгийского города Льеж произошел пожар
01:36В Бразилии за сутки выявили рекордные 67,8 тысяч случаев COVID-19
01:34В Италии производители сыра побили мировой рекорд
01:25Трамп может потребовать от Китая закрыть другие дипучреждения в США
01:22В России за сутки потушили 82 природных пожара
01:21Минтруд хочет разрешить покупать одежду и товары школьникам на соцпомощь
01:17Трамп заявил, что не боится отправлять в школу сына, несмотря на пандемию
01:02Вильфанд рассказал, сколько продлится аномальная жара на севере России
00:33Вильфанд: сезон смерчей на Черном море начался на месяц раньше обычного
00:31Экс-глава ФБР Коми выпустит вторую книгу мемуаров за три года
00:28Опрос: 63% американцев поддерживают движение Black Lives Matter
Лента новостейМолния