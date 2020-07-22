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В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 115 пациентов с COVID-19
Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 633 человека, у 115 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач Светлана Краснова. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T08:57
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 115 пациентов с COVID-19

08:57 22.07.2020
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© Фото : 2 Инфекционная клиническая больница г. МосквыПЦР лаборатория и главный корпус Второй Инфекционной клиническая больницы г. Москвы
ПЦР лаборатория и главный корпус Второй Инфекционной клиническая больницы г. Москвы
© Фото : 2 Инфекционная клиническая больница г. Москвы
ПЦР лаборатория и главный корпус Второй Инфекционной клиническая больницы г. Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 633 человека, у 115 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач Светлана Краснова.
"В больнице 633 человека (в том числе 12 в реанимации), из них: 184 человека с подозрением на COVID/115 случаев подтверждено лабораторно, из них: 6/6 детей, 11/11 беременных, рожениц и родильниц, 3/3 человека в хирургическом отделении, 3/3 пациентов в реанимации (на ИВЛ один)", - написала Краснова в соцсети Facebook.
Она добавила, что в больницу поступил 61 человек, из них восемь с коронавирусом. Выписаны 67 человек, из них 10 с выздоровлением по COVID.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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