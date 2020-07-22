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В Токио число заразившихся коронавирусом превысило десять тысяч
Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Токио в среду вновь превысило 200, всего же с начала эпидемии в столице Японии заболели более 10 тысяч... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T08:52
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353
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коронавирус covid-19, юрико коикэ, коронавирусы, здоровье - общество, япония, токио, в мире

В Токио число заразившихся коронавирусом превысило десять тысяч

08:52 22.07.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТокио
Токио
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Токио. Архивное фото
ТОКИО, 22 июл - РИА Новости. Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Токио в среду вновь превысило 200, всего же с начала эпидемии в столице Японии заболели более 10 тысяч человек.
"Окончательной цифры пока нет, но число превысило 200. Около 230-240 человек", - сказала перед журналистами губернатор Токио Юрико Коикэ.
По состоянию на вторник, по подсчетам газеты "Асахи", в среду преодолен 10-тысячный рубеж числа заболеваний. Число новых случаев в Токио 14 дней подряд выше 100. В прошлую пятницу Токио отметил антирекорд – 293 новых случая заболевания.
Июль станет лидером по числу заболеваний в Токио, обогнав апрель, когда было зафиксировано 3748 новых случаев. К вечеру вторника общее число заболеваний в июле в Токио уже составляло 3591 случай.
Как ожидается, в преддверии четырех праздничны дней губернатор Коикэ обратится к токийцам с призывом вспомнить о самоизоляции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Юрико КоикэКоронавирусыЗдоровье - ОбществоЯпонияТокиоВ мире
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